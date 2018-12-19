Экономика

ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году
Российская газета
02:24

Вклад повышенных акцизов в инфляцию может составить 0,3-0,4 процентных пункта, подсчитали в Центробанке. Доклад регулятора о денежно-кредитной политике размещен на его сайте. Заметнее всего вырастут цены на табачные изделия и моторное топливо - предположительно, на 4,6 процента.
Российская газета02:24

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Банк России анонсировал новый виток роста цен на бензин

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В ЦБ оценили рост цен на бензин и вино в 2019 году

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ЦБ спрогнозировал, какие товары подорожают в 2019 году

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ЦБ оценил рост цен на алкоголь из-за отмены льготных акцизов

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Центробанк спрогнозировал, какие товары подорожают в 2019 году

Московский Комсомолец01:21

Какие наши цены: ЦБ назвал товары, которые подорожают в 2019 году

Известиявчера в 16:01

На базаре два дурака, и оба — покупатели

Молодой коммунар17 декабря в 16:19
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:28, Ашберн
Экономика

Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9%

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в ноябре 2018 года, по предварительным данным Росстата, снизились на 2,9% по сравнению с октябрем текущего года.
Обновлено в 08:32
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке и в условиях умеренного отскока котировок нефти после обвала по итогам предыдущих торгов.
Обновлено в 02:23
Финансы

Минфин не смог разместить ОФЗ на 10 млрд рублей

Инвесторам предлагались ОФЗ-ПД в объеме 10 млрд рублей с погашением 28 февраля 2024 года.
Обновлено в 06:38
Экономика

Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ

Национальный банк Украины сообщил об отзыве лицензии у «дочки» российского ВТБ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Обновлено в 07:59
Финансы

МВФ одобрил новый кредит для Украины

Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»

Совместное предприятие итальянской компании Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд.
Обновлено в 04:13
Экономика

Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету

Италия заключила соглашение с комиссией Европейского союза (ЕС) по бюджету на 2019 год, передает Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика

Госдума приняла закон о снижении неустойки по потребительским кредитам

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, ограничивающий сумму процентов и неустоек, начисляемых по потребительским кредитам.
Обновлено в 08:45
Экономика

Visa решила запустить переводы с карты на карту по номеру телефона

Международная платежная система Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона получателя.
Обновлено в 01:14
Энергетика

Саудовский министр объяснил обвал цен на рынке нефти

Наблюдаемое падение цен на нефть объясняется временными факторами и с начала 2019 г. благодаря сделке ОПЕК+ по снижению добычи рынок стабилизируется, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
Обновлено в 08:13
Энергетика

Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина

Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

НБУ подал иск в суд Женевы против Коломойского почти на $240 млн

Национальный банк Украины (НБУ) подал иск в суд Женевы против бывшего руководителя Приватбанка Игоря Коломойского на сумму 6,64 млрд гривен (около $240 млн).
Обновлено в 07:45
Экономика

«Bitcoin подорожает до $50 тысяч». Как изменится цена монеты в будущем

Фундаментальные характеристики цифровых денег не изменились из-за колебания их стоимости, а волатильность биткоина объясняется тем, что на рынке преобладают розничные инвесторы, сказал Богарт.
Обновлено в 09:25
Экономика

Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году

Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 03:51
Экономика

Госдума приняла закон о системе мониторинга маркированных товаров

Закон, направленный на создание информационной системы мониторинга подлежащих маркировке товаров, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.
Обновлено в 05:11
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