Экономика
По оценке ЦБ, топливо и сигареты могут подорожать на 4,6%, машины — на 0,2%, а вино — на 0,9%. Как отмечает регулятор, это верхние пороги возможного влияния акцизов на рост цен.
RT на русском04:43
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Финансы
ФРС США повысила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.
Обновлено в 14:40
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились в ноябре на 2,9%
Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре снизились на 2,9% в годовом выражении.
Обновлено в 12:18
Экономика
Пенсионные накопления разрешат инвестировать в IPO и ЖКХ-проекты
Банк России разрешит негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать пенсионные накопления россиян в IPO (первичные публичные размещения) крупных компаний и в не имеющие рейтинга концессионные облигации проектов в сфере тепло- и водоснабжения городов.
Обновлено в 15:17
Экономика
НОВАТЭК подписал контракт с подрядчиком «Арктик СПГ»
Saipem отольет гравитационные основания за €2,2 млрд Второй проект НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ», запуск которого планируется в конце 2022 года, подписал первый крупный контракт с подрядчиком — совместным предприятием итальянской Saipem и турецкой Renaissance на €2,2 млрд.
Обновлено в 08:04
Экономика
Нацбанк Украины ликвидирует «дочку» ВТБ
К ликвидации украинской «дочки» российского ВТБ фонд приступил в среду. В конце ноября НБУ признал «ВТБ банк» неплатежеспособным.
Обновлено в 03:41
Экономика
Контракт из-под земли: как арбитраж разрешил спор о рекламе в метро
Компания пообещала перечислить ГУП в течение десяти лет 22,7 млрд руб. В "Трейд Компани" при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга "Гема", чья структура "Авто Селл" уже продавала рекламу в московской подземке.
Обновлено в 05:53
Экономика
Годовая инфляция превысила цель Центробанка в 4%
На прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин признал, что инфляция в 2018 г. превысит официальный прогноз Минэкономразвития в 3,4%. При этом она уложится в таргет Центробанка и составит 3,9-4%, считает Орешкин.
Обновлено в 12:24
Экономика
Помощник Путина предупредил об угрозе невыполнения майских указов
Задачи, поставленные в майском указе президента Владимира Путина, могут быть не выполнены, указал в своем письме вице-премьеру Максиму Акимову помощник главы государства Андрей Белоусов.
Обновлено в 12:27
Экономика
Доля компаний-однодневок в России уменьшилась вдвое в 2018 году
Доля компаний с признаками однодневок в России в 2018 году снизилась с 12,1% до 5,6%, заявил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
Обновлено в 16:21
Экономика
Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей
Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.
Обновлено в 12:39
Экономика
Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона
Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено вчера в 16:12
Финансы
МВФ одобрил новый кредит для Украины
Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Reuters: BP продает американские активы на $3 млрд
Британская нефтегазовая корпорация BP начала продажу некоторых своих североамериканских активов на $3 млрд, об этом в среду, 19 декабря, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:35
Экономика
Рубль укрепился на фоне сообщения о снятии санкций с En+
Курс рубля начал укрепляться в среду вечером, после того как Министерство финансов США проинформировало о грядущем через месяц снятии санкций с UC Rusal и En+.
Обновлено в 13:51
Экономика
Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков
Депутаты Госдумы РФ в среду 19 декабря в третьем окончательном чтении приняли поправки в закон о долевом строительстве.
Обновлено в 07:06