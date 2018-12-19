Вклад повышенных акцизов в инфляцию может составить 0,3-0,4 процентных пункта, подсчитали в Центробанке. Доклад регулятора о денежно-кредитной политике размещен на его сайте. Заметнее всего вырастут цены на табачные изделия и моторное топливо - предположительно, на 4,6 процента.

ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году

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