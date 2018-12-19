Цены на бензин, сигареты, вино и автомобили вырастут в 2019 году, следует из доклада Центробанка «О денежно-кредитной политике». По прогнозам регулятора, топливо и табак подорожают в пределах 4,6%, алкоголь — на 0,9%, а автомобили — на 0,2%. Это обусловлено изменением акцизов с 1 января.

с чего всё началось

По оценке ЦБ, топливо и сигареты могут подорожать до 4,6%, машины — на 0,2%, а вино — на 0,9%. Рост стоимости топлива, в свою очередь, увеличит затраты на транспортировку и складское хранение. По мнению экспертов, в результате это отразится на ценах других товаров, в том числе продуктов.

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