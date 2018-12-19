Экономика

ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году
Известия
вчера в 14:00

По оценке ЦБ, топливо и сигареты могут подорожать до 4,6%, машины — на 0,2%, а вино — на 0,9%. Рост стоимости топлива, в свою очередь, увеличит затраты на транспортировку и складское хранение. По мнению экспертов, в результате это отразится на ценах других товаров, в том числе продуктов.
Известиявчера в 14:00
с чего всё началось

Какие наши цены: ЦБ назвал товары, которые подорожают в 2019 году

Цены на бензин, сигареты, вино и автомобили вырастут в 2019 году, следует из доклада Центробанка «О денежно-кредитной политике». По прогнозам регулятора, топливо и табак подорожают в пределах 4,6%, алкоголь — на 0,9%, а автомобили — на 0,2%. Это обусловлено изменением акцизов с 1 января.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В ЦБ рассказали, какие продукты подорожают в 2019 году

ТК Звезда00:40

ЦБ дал прогноз об удорожании товаров в 2019 году

REGNUM00:36

ЦБ назвал товары, которые подорожают в 2019 году

Life.ru00:12

Центробанк обозначил товары, которые поднимутся в цене с 2019 года

URA.Ruвчера в 20:40

Какие наши цены: ЦБ назвал товары, которые подорожают в 2019 году

Известиявчера в 16:01

За что жителям Кубани придется больше платить в будущем году

Московский Комсомолецвчера в 07:35

На базаре два дурака, и оба — покупатели

Молодой коммунар17 декабря в 16:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Энергетика

Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56

Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы

МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник утвердил новую программу финансирования так называемого кредита stand-by для Украины на 3,9 миллиарда долларов, сообщает AFP со ссылкой на источник в штаб-квартире организации.
Обновлено вчера в 19:12
Экономика

Медведев поручил разработать преференции для новых проектов в Арктике

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил заинтересованным ведомствам проработать вопрос преференций для новых проектов в Арктике и производителей оборудования для сниженного природного газа (СПГ) до 15 февраля 2019 года.
Обновлено в 00:56
Энергетика

Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина

Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено вчера в 16:12
Финансы

Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют

Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено вчера в 12:40
Финансы

Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза

Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика

Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России

После выхода из проекта у Gunvor останется лишь доля в портовом бизнесе в РФ, а для Lundin каспийский актив был последним в стране.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

АСВ потребовало с бывших акционеров Внешпромбанка 219 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших акционеров рухнувшего Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ, которое является конкурсным управляющим Внешпромбанка.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика

Исследование показало увеличение объёма свободных денег у россиян

Результаты исследования холдинга «Ромир» показали, что объём свободных денег у жителей России в ноябре 2018 года увеличился на 8,4% по отношению к октябрю, составив 23,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика

Украинский ВТБ не достался никому

Ликвидацию банка предпочли предложениям инвестора Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) подвел итоги конкурса по передаче активов и обязательств «ВТБ Украина».
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро

Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика

Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки

Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.
Обновлено вчера в 17:27
Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации кредитной организации серии 001P-52R на сумму 100 млн рублей, говорится в материалах банка.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика

Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году

В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера.
Обновлено вчера в 06:02
ещё по теме
Главное