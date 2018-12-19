Экономика
ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году
ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 годуРоссийская газета02:24
Вклад повышенных акцизов в инфляцию может составить 0,3-0,4 процентных пункта, подсчитали в Центробанке. Доклад регулятора о денежно-кредитной политике размещен на его сайте. Заметнее всего вырастут цены на табачные изделия и моторное топливо - предположительно, на 4,6 процента.
Российская газета02:24
Оценить
435 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Экономика
СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»
Совместное предприятие итальянской компании Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56
Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Visa решила запустить переводы с карты на карту по номеру телефона
Международная платежная система Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона получателя.
Обновлено в 01:14
Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
Не дольщик, а инвестор. Стоит ли покупать облигации застройщиков
По просьбе РБК Quote аналитики сравнили облигации крупных застройщиков — ПИК и ЛСР — с точки зрения инвестора.
Обновлено в 00:30
Экономика
Медведев поручил разработать план по реализации потенциала Арктики
В части транспортной инфраструктуры Дмитрий Медведев ожидает до 15 февраля уточненный комплексный проект развития Северного морского пути с учетом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Обновлено в 01:17
Экономика
Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году
Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 03:51
Финансы
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
СП Lundin и Gunvor отказалось от Лаганского блока на шельфе Каспия
Совместное предприятие шведской Lundin Petroleum и трейдера Gunvor - ООО "Петроресурс" - сдало в Роснедра лицензию на освоение Лаганского блока на шельфе Каспия.
Обновлено в 02:53
Экономика
Госдума прописывает правила налоговых расходов
Как отмечали ранее в правительстве, в существующей сегодня редакции Бюджетного кодекса нет норм, которые бы прописывали контроль, учет и оценку налоговых расходов.
Обновлено вчера в 04:35
Экономика
Аналитики АКРА заявили о кризисе ликвидности в Мордовии
АКРА поставило рейтинг Мордовии на пересмотр в статусе «негативный» — это означает, что он будет дополнительно понижен в течение 90 дней в случае, если срок исполнения бюджетной меры принуждения не продлят.
Обновлено в 03:28
Экономика
Программа внешних займов «Газпрома» на 2018 год увеличена до €6,5 млрд
Программа внешних займов ПАО «Газпром» на 2018 год увеличена на 2,5 миллиарда евро. Такое решение принял совет директоров компании.
Обновлено в 03:30
Экономика
Счетная палата отчиталась о недостигнутых медицинских показателях
За последние два года ни один российский регион не достиг всех установленных критериев качества медицинской помощи.
Обновлено в 01:00
Экономика
Исследование показало увеличение объёма свободных денег у россиян
Результаты исследования холдинга «Ромир» показали, что объём свободных денег у жителей России в ноябре 2018 года увеличился на 8,4% по отношению к октябрю, составив 23,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика
Акции SoftBank дешевеют почти на 10% в ходе IPO в Токио
Бумаги SoftBank Corp, телекоммуникационного подразделения японской SoftBank Group, в ходе своей первой торговой сессии на Токийской бирже падают в цене почти на 10%, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 00:54