ЦБ сообщил об ускорении роста рублевых вкладовProfinance.ru 24 мая в 11:33

Совокупный объем рублевых вкладов населения вырос на 2.6% после увеличения на 0.3% в марте. В то же время валютные вклады в апреле выросли только на 0.5% после роста на 1.5% в предыдущем месяце. На 1 мая доля рублевых вкладов составляла 78.9%.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Транспорт На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.

Происшествия Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.

Общество Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.

Общество Лето в России начнется с жаркой погоды Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.

Политика В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Транспорт Таксистам могут запретить работать сверх нормы Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Гаджеты В Windows прекратили работать с Huawei Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.

Общество День, который нужно провести подальше от дома и день активных действий. Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня Понедельник, 27 мая Сегодня звезды гороскопа раз за разом будут провоцировать неуёмное желание одним махом разобраться с проблемами и делами, которые тяготили вас уже давно.

Общество Тюменский детский омбудсмен против отмены концерта рэпера Face Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов против отмены концерта рэпера Face в Тюмени.

Экономика Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Шоу-бизнес Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.

Армия и оружие Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.

Армия и оружие Начальник технополиса «Эра» перешел в администрацию президента Начальник военного технополиса «Эра» Федор Дедус уволился из Вооруженных сил, об этом сообщает РБК.

Экономика В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Политика В России могут ужесточить правила призыва в армию Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.

Экономика Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос» Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.

Кино Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс» Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.

Политика Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Финансы Рубль поднялся к доллару и евро По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".