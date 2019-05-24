Финансы
ЦБ сообщил об ускорении роста рублевых вкладовProfinance.ru 24 мая в 11:33
Совокупный объем рублевых вкладов населения вырос на 2.6% после увеличения на 0.3% в марте. В то же время валютные вклады в апреле выросли только на 0.5% после роста на 1.5% в предыдущем месяце. На 1 мая доля рублевых вкладов составляла 78.9%.
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