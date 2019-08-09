Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости 09:56
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:13, Вашингтон
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 11:20
Общество
Минкульт предлагает запретить приносить свою еду в кинотеатры
Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля
27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В интернете появились личные данные задержанных на протестах последнего времени в Москве
Сайт «Медиазона» пишет, что трёх журналистов, сведения о которых появились в открытом доступе, полиция остановила перед акцией за свободные выборы – тогда силовики переписали паспортные данные сотрудников СМИ.
Обновлено в 15:03
Интернет
Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам
Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
ДНР: При обстреле со стороны ВСУ погибли два человека
Обновлено в 16:09
Хоккей
Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:52
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Происшествия
Бывшего президента Киргизии арестовали
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отправили в СИЗО на срок до 26 августа. Ему предъявили обвинение в коррупции.
Обновлено в 01:58
Общество
Власти Петербурга отдадут Дом радио оркестру Курентзиса
Дом радио на Итальянской улице могут передать оркестру дирижера Теодора Курентзиса.
Обновлено в 05:31
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 15:32
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Общество
Из-за дождей в Новгородской области размыло 9 участков дорог
По данным регионального управления МЧС, в Демянском, Марёвском и Валдайском районах подтоплены 27 домов и 54 приусадебных участка, размыто 9 участков дорог, деревянная переправа.
Обновлено в 15:42
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Здоровье
Специалисты не нашли новые очаги АЧС в Приморье
Ветеринары взяли под наблюдение зону в радиусе 100 км от выявленного очага заболевания африканской чумой свиней в Пограничном районе в Приморье.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Суд арестовал водителя автобуса, разбившегося под Новороссийском
Приморский районный суд Новороссийска на заседании в пятницу, 9 августа, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для водителя попавшего в ДТП экскурсионного автобуса.
Обновлено в 09:50
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Транспорт
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Гаджеты
Автомобили Jaguar и Land Rover подключили к «Яндекс.Навигатору»
Позже разработчики владельцам Jaguar и Land Rover позволят использовать и другие приложения, входящие в платформу «Яндекс.Авто».
Обновлено в 09:30
Происшествия
Полиция Геленджика задержала авиадебошира
После приземления самолета пассажир был доставлен в отделение полиции. Авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска.
Обновлено в 14:49
Футбол
«Барселона B» разгромила «Зенит-2»
Обновлено в 12:59