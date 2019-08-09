Финансы

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости 09:56

Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
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Отток капитала из России резко вырос

URA.Ru09:49

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Ведомости09:56

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза

ПРАЙМ09:13

Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза

Коммерсантъ09:46

ЦБ зафиксировал ускорение чистого оттока капитала из России

ТАСС09:25

Отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза до $28 млрд

Интерфакс09:16

ЦБ зафиксировал рост оттока капитала из России

Газета.Ru09:46
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«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
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Здоровье

Онколог назвал семь симптомов рака

Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
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Минкульт предлагает запретить приносить свою еду в кинотеатры

Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки.
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Происшествия

Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля

27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.
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Происшествия

В интернете появились личные данные задержанных на протестах последнего времени в Москве

Сайт «Медиазона» пишет, что трёх журналистов, сведения о которых появились в открытом доступе, полиция остановила перед акцией за свободные выборы – тогда силовики переписали паспортные данные сотрудников СМИ.
Обновлено в 15:03
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Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам

Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.
Обновлено в 05:13
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Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм

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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ

В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

ДНР: При обстреле со стороны ВСУ погибли два человека

Обновлено в 16:09
Хоккей

Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки

Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
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Хачанов победил Зверева и сыграет с Медведевым в полуфинале в Монреале

Обновлено в 16:05
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Происшествия

Бывшего президента Киргизии арестовали

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отправили в СИЗО на срок до 26 августа. Ему предъявили обвинение в коррупции.
Обновлено в 01:58
Общество

Власти Петербурга отдадут Дом радио оркестру Курентзиса

Дом радио на Итальянской улице могут передать оркестру дирижера Теодора Курентзиса.
Обновлено в 05:31
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 15:32
Гаджеты

Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Общество

Из-за дождей в Новгородской области размыло 9 участков дорог

По данным регионального управления МЧС, в Демянском, Марёвском и Валдайском районах подтоплены 27 домов и 54 приусадебных участка, размыто 9 участков дорог, деревянная переправа.
Обновлено в 15:42
Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Футбол

«Андерлехт» отказался от трансфера Джорджевича из-за высокой цены

Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Здоровье

Специалисты не нашли новые очаги АЧС в Приморье

Ветеринары взяли под наблюдение зону в радиусе 100 км от выявленного очага заболевания африканской чумой свиней в Пограничном районе в Приморье.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Суд арестовал водителя автобуса, разбившегося под Новороссийском

Приморский районный суд Новороссийска на заседании в пятницу, 9 августа, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для водителя попавшего в ДТП экскурсионного автобуса.
Обновлено в 09:50
Политика

Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским

Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Политика

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Транспорт

В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя

Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Гаджеты

Автомобили Jaguar и Land Rover подключили к «Яндекс.Навигатору»

Позже разработчики владельцам Jaguar и Land Rover позволят использовать и другие приложения, входящие в платформу «Яндекс.Авто».
Обновлено в 09:30
Происшествия

Полиция Геленджика задержала авиадебошира

После приземления самолета пассажир был доставлен в отделение полиции. Авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска.
Обновлено в 14:49
Футбол

«Барселона B» разгромила «Зенит-2»

Обновлено в 12:59
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