Экономика
ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам маяТАСС 06:35
Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:37, Вашингтон
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Обновлено в 06:36
Политика
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено в 21:48
Общество
Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня
Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено в 19:15
Общество
В Британии новый знак предупредит о ежиках на дороге
Обновлено в 21:17
Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Происшествия
В Чебаркуле на полицейского завели дело за домогательства
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» в отношении сотрудника чебаркульского отдела полиции.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбас являются частью Украины.
Обновлено в 22:14
Политика
Минприроды назвало сроки выпуска узников китовой тюрьмы в Приморье
Как сообщает РИА «Новости», Минприроды России в ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды, заявило, что рабочая группа по планам адаптации морских млекопитающих рекомендовала считать оптимальным местом выпуска морских млекопитающих Охотское море.
Обновлено в 22:31
Происшествия
Разбираемся в причинах аварии «Суперджета» в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил отчет о катастрофе российского самолета Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено в 20:05
Общество
В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года
Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher
Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.
Обновлено в 16:16
Политика
Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения
Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 13:42
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено в 19:51
Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясение
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
Как сообщает RT со ссылкой на Минздрав России, самые высокие показатели распространенности раковых заболеваний по итогам прошлого года зафиксированы в Курской области (3331,1 случая на 100 тыс. населения), Республике Мордовия (3292,1 случая на 100 тыс. населения), в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.
Обновлено в 03:21
Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Футбол
Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки
На Кубке Америки в Бразилии прошел матч 1-го тура группового этапа между сборными Чили и Японии. Чилийцы разгромили соперника со счетом 4:0.
Обновлено в 21:08
Общество
Алибасов воссоединился с семьей
Обновлено в 14:57
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Культура
У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм
Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45
Происшествия
В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника
В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».
Обновлено в 13:26
Политика
Жена Зеленского пригласила в гости жену Макрона
Супруга президента Украины Елена Зеленская пригласила жену французского лидера Брижит Макрон приехать с визитом в Киев, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42