Экономика
ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам маяТАСС 06:35
Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Культура
Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве
Обновлено в 04:51
Космос
Внутри Луны может находиться 300-километровый бункер
Обновлено в 05:07
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей заработают на год позже
Новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля заработают 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:35
Происшествия
МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь
В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она сгорела, говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.
Обновлено в 07:24
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика
Свердловские мусульмане требуют объяснений от депутата Колесникова
Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова.
Обновлено в 06:29
Наука
В Казахстане нашли поселение ранних саков
На востоке Казахстана археологи обнаружили поселение саков — народности, родственной скифам, сообщается на сайте YK-news.kz.
Обновлено в 03:46
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Обновлено в 08:17
Политика
Экс-посол Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ
Уволенного с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича назначили в понедельник, 17 июня, замминистра экономического развития России.
Обновлено в 07:01
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне
Обновлено в 08:41
Общество
В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»
Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09
Общество
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Технологии
Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию
В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Интернет
Mail.ru запустил нового голосового помощника «Маруся»
Обновлено в 06:57
Экономика
Маркировка добавит рубль к стоимости лекарств
Одна упаковка лекарства в среднем дорожает на 80 копеек, с учетом стоимости криптокода цена вырастает на 1,3 рубля.
Обновлено в 00:45
Музыка
Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым
В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников
Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Игры
В Mortal Kombat добавят Терминатора
Появилась новая утечка, подтверждающая, что в качестве загружаемого контента (DLC) для Mortal Kombat 11 появится персонаж Терминатора.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер
ЕС работает над новыми отношениями с РФ, потому что без нее нет архитектуры безопасности, заявил в понедельник глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии.
Обновлено в 06:19
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07