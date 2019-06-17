Экономика

ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам маяТАСС 06:35

Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Центробанк зафиксировал замедление инфляции в мае

DP.RU06:48

ЦБ отметил замедление темпов инфляции в мае

Rambler News Service07:45

Инфляция в РФ за месяц замедлилась до 5,1%

Коммерсантъ07:11

ЦБ отметил рост годовой продовольственной инфляции в мае

Finam.Ru06:51

Центробанк зафиксировал замедление годовой инфляции в мае

News.ru08:31

Центробанк зафиксировал замедление темпов инфляции по итогам мая

Московский Комсомолец06:47

Цена «борщевого набора» в мае выросла на 11,8 процентного пункта

ТАСС07:25
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Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Космос

Россия представила на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию лунной программы

Обновлено в 06:30
Энергетика

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Культура

Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве

Обновлено в 04:51
Космос

Внутри Луны может находиться 300-километровый бункер

Обновлено в 05:07
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей заработают на год позже

Новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля заработают 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:35
Происшествия

МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь

В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она сгорела, говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.
Обновлено в 07:24
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика

Свердловские мусульмане требуют объяснений от депутата Колесникова

Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова.
Обновлено в 06:29
Наука

В Казахстане нашли поселение ранних саков

На востоке Казахстана археологи обнаружили поселение саков — народности, родственной скифам, сообщается на сайте YK-news.kz.
Обновлено в 03:46
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:00
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Обновлено в 08:17
Политика

Экс-посол Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ

Уволенного с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича назначили в понедельник, 17 июня, замминистра экономического развития России.
Обновлено в 07:01
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне

Обновлено в 08:41
Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»

Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09
Общество

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Технологии

Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию

В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Интернет

Mail.ru запустил нового голосового помощника «Маруся»

Обновлено в 06:57
Экономика

Маркировка добавит рубль к стоимости лекарств

Одна упаковка лекарства в среднем дорожает на 80 копеек, с учетом стоимости криптокода цена вырастает на 1,3 рубля.
Обновлено в 00:45
Музыка

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

В Таиланде задержан итальянец, выдававший себя за Джорджа Клуни

Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Игры

В Mortal Kombat добавят Терминатора

Появилась новая утечка, подтверждающая, что в качестве загружаемого контента (DLC) для Mortal Kombat 11 появится персонаж Терминатора.
Обновлено вчера в 08:03
Политика

Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер

ЕС работает над новыми отношениями с РФ, потому что без нее нет архитектуры безопасности, заявил в понедельник глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии.
Обновлено в 06:19
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
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