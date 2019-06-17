Экономика
ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам маяТАСС 06:35
Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Здоровье
Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Общество
Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск известен своей любовью к платформе Twitter, с помощью которой он высказывает свои мысли, ругается с американскими регуляторами и даже отвечает обычным пользователям, если у него хорошее настроение.
Обновлено в 07:03
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Общество
Астраханский школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за гелевой ручки
Выпускник астраханской гимназии №3 Артем Яровой получил ноль баллов за ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:49
Политика
The Guardian узнала о планах Мэй встретиться с Путиным
Обновлено вчера в 23:50
Спорт
Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad
Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
Обновлено вчера в 15:56
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В Таиланде арестовали притворявшихся Джорджем Клуни итальянцев
Полиция Таиланда арестовала двух граждан Италии Франческо Галделли и Ваню Гоффи, которые выдавали себя за американского актера Джорджа Клуни, передает "Би-би-си".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Наука
Следы динозавра возраста 100 миллионов лет обнаружили в Китае
В воскресенье совместная группа ученых объявила, что в восточной провинции КНР Цзянсу ей удалось обнаружить четыре окаменелых следа динозавра возрастом около 100 миллионов лет.
Обновлено вчера в 19:00
Энергетика
В России вновь подорожал бензин
Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Общество
Собянин рассказал о программе помощи семьям с низким доходом
На базе специализированного центра "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского реализуют экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми.
Обновлено в 04:16
Авто
В Сети появились первые рендеры возрожденных автомобилей марки Horch
Появления новинки придется подождать еще пару лет, пока же остается довольствоваться первыми рендерами, созданными независимыми дизайнерами.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Наука
Ученые рассказали, как эффективнее регулировать свои эмоции
Исследователи показали 107 участникам своего эксперимента изображения, которые способны спровоцировать негативные эмоции, например, людей, сжигающих американский флаг, и американских солдат, издевающихся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке, а также рассказали им, как другие отнеслись к этим изображениям.
Обновлено вчера в 00:36
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00