ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам маяТАСС 06:35

Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

Общество В аэропорту Домодедово установили алкорамки Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.

Происшествия Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.

Политика Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Здоровье Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Общество Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter Бизнесмен и миллиардер Илон Маск известен своей любовью к платформе Twitter, с помощью которой он высказывает свои мысли, ругается с американскими регуляторами и даже отвечает обычным пользователям, если у него хорошее настроение.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Общество Астраханский школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за гелевой ручки Выпускник астраханской гимназии №3 Артем Яровой получил ноль баллов за ЕГЭ по математике.

Спорт Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Наука Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.

Гаджеты Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.

Общество На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов» В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Происшествия Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Общество В Таиланде арестовали притворявшихся Джорджем Клуни итальянцев Полиция Таиланда арестовала двух граждан Италии Франческо Галделли и Ваню Гоффи, которые выдавали себя за американского актера Джорджа Клуни, передает "Би-би-си".

Происшествия В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.

Наука Следы динозавра возраста 100 миллионов лет обнаружили в Китае В воскресенье совместная группа ученых объявила, что в восточной провинции КНР Цзянсу ей удалось обнаружить четыре окаменелых следа динозавра возрастом около 100 миллионов лет.

Энергетика В России вновь подорожал бензин Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Общество Собянин рассказал о программе помощи семьям с низким доходом На базе специализированного центра "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского реализуют экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми.

Авто В Сети появились первые рендеры возрожденных автомобилей марки Horch Появления новинки придется подождать еще пару лет, пока же остается довольствоваться первыми рендерами, созданными независимыми дизайнерами.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Наука Ученые рассказали, как эффективнее регулировать свои эмоции Исследователи показали 107 участникам своего эксперимента изображения, которые способны спровоцировать негативные эмоции, например, людей, сжигающих американский флаг, и американских солдат, издевающихся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке, а также рассказали им, как другие отнеслись к этим изображениям.