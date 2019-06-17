Экономика

ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам маяТАСС 06:35

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Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Инфляция в РФ за месяц замедлилась до 5,1%

Коммерсантъ07:11

Центробанк зафиксировал замедление темпов инфляции по итогам мая

Московский Комсомолец06:47

Центробанк зафиксировал замедление инфляции в мае

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ЦБ отметил рост годовой продовольственной инфляции в мае

Finam.Ru06:51

ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая

ТАСС06:35
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Экономика

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