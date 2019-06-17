Экономика
ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам маяТАСС 06:35
Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:45
Происшествия
В КЧР ищут автомобиль, упавший с женщиной и ребенком в канал
Предположительно, водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и допустил съезд машины в канал.
Обновлено вчера в 09:00
Хоккей
Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе.
Обновлено в 06:28
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Общество
Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Более 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.
Обновлено в 06:10
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Политика
Юнкер: Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией
Еврокомиссия (ЕК) работает над новыми отношениями с Москвой, поскольку без России не может быть построена архитектура безопасности.
Обновлено в 07:06
Политика
В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД
Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье
Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 04:35
Политика
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ
Осознанным и закономерным назвал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе желание бывших крымчан, уехавших на Украину до 2014 года, воспользоваться упрощенной процедурой и теперь получить российское гражданство.
Обновлено в 05:23
Происшествия
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Сообщивший о пытках в Чечне гей рассказал, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего жителя Волгоградской области
Максим Лапунов, первым рассказавший о преследовании геев в Чечне в 2017 году, видел в «секретной тюрьме» в Грозном (в подвале управления уголовного розыска по Чечне) уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал более двух лет назад.
Обновлено в 06:10
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Общество
В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»
В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт.
Обновлено в 06:09
Авто
Новое поколение Toyota Land Cruiser лишится моторов V8
Новая генерация внедорожника Toyota Land Cruiser может лишиться традиционных атмосферных моторов V8.
Обновлено в 03:50
Общество
В Таиладе задержали итальянца, выдававшего себя за Джорджа Клуни
Итальянец Франческо Гальделли вместе с супругой и еще одним помощником-мужчиной занимались интернет-продажами одежды, которая якобы производилась от Клуни.
Обновлено в 05:49
Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
Обновлено в 03:54
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Роскомнадзор удалил фейки о конфликте в Чемодановке
Обновлено в 05:04
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено 14 июня в 11:00
Общество
Астраханский школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за гелевой ручки
Выпускник астраханской гимназии №3 Артем Яровой получил ноль баллов за ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка украинскими силовиками
Обновлено вчера в 15:50