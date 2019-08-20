Экономика
ЦБ сообщил о замедлении роста потребительского кредитованияРБК 07:06
Общий прирост розничного портфеля кредитования за семь месяцев 2019 года составил 11 против 11,6% за аналогичный прошлого года. При этом в ЦБ отметили, что банки давали больше жилищных кредитов, а необеспеченное потребительское кредитование, наоборот, замедлялось.
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