Экономика
ЦБ сообщил о замедлении роста потребительского кредитованияРБК 07:06
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Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Владимиру Путину докладывали о ситуации с девушкой, задержанной после акции 10 августа в Москве и пострадавшей от сотрудника полиции.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Путин рассказал о радиационном фоне в Северодвинске после взрыва
Угрозы повышения радиационного фона после аварии в Северодвинске нет, повышения радиоактивного фона не существует, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Политика
Макрон по-русски написал о «глубоко европейской» России
Макрон отметил, что между Москвой и Парижем «налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам», и выразил надежду на то, что будет разработана «архитектура безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».
Обновлено в 07:12
Экономика
Известный инвестор Марк Мёбиус советует инвестировать в золото
Инвестор добавил, что спрос на золото подстегивается распространением криптовалют, которые он назвал "психовалютами".
Обновлено в 06:24
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Обновлено вчера в 03:05
Здоровье
Медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
Крупная партия современного высокоточного медицинского оборудования поступит в этом году в Псковский областной онкологический диспансер, его филиал в Великих Луках и Псковскую областную клиническую больницу.
Обновлено в 05:50
Общество
В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов
61 процент учащихся, 89 процентов родителей и 90 процентов педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.
Обновлено вчера в 03:33
Транспорт
В Минэкономики вступились за частные камеры
Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
Обновлено в 06:09
Футбол
Акинфеев: никого не огорчал тем, что завершил карьеру в сборной
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о решении завершить карьеру в сборной России.
Обновлено в 07:44
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Общество
Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе
Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «NTV», турецкая колонна, вошедшая в Сирию, была обстреляна правительственными войсками.
Обновлено вчера в 06:32
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Обновлено вчера в 18:12