Экономика

ЦБ сообщил о замедлении роста потребительского кредитованияРБК 07:06

Общий прирост розничного портфеля кредитования за семь месяцев 2019 года составил 11 против 11,6% за аналогичный прошлого года. При этом в ЦБ отметили, что банки давали больше жилищных кредитов, а необеспеченное потребительское кредитование, наоборот, замедлялось.
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В Центробанке сообщили о замедлении роста потребительского кредитования

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