Экономика
ЦБ сообщил о замедлении роста потребительского кредитованияРБК 07:06
Общий прирост розничного портфеля кредитования за семь месяцев 2019 года составил 11 против 11,6% за аналогичный прошлого года. При этом в ЦБ отметили, что банки давали больше жилищных кредитов, а необеспеченное потребительское кредитование, наоборот, замедлялось.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками
Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Происшествия
СПЧ обратился к главе МВД с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве
СПЧ обратился к главам МВД, Росгвардии и СК с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Общество
В школах ограничат использование мобильных телефонов
При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 02:20
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Оппозиционеры подали заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа
Муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский подали заявки в правительство Москвы на проведение митинга 31 августа.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Греции разбился вертолет, на борту могли быть двое россиян
В Греции, неподалеку от острова Порос, разбился частный вертолет, на борту могли быть двое россиян, сообщает издание iefimerida.gr.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
В Москве покажут главную архивную тайну XX века
Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.
Обновлено в 11:03
Космос
Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными
Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Политика
Джонсон предложил странам ЕС новые условия по Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил ЕС в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
Обновлено в 08:34
Наука
Google представил технологию, помогающую распознать язык жестов
Компания Google AI Labs презентовала технологию, распознающую жесты рук при помощи камеры на смартфоне.
Обновлено в 08:31
Футбол
Защитник «Айнтрахта» съел таблетку во время матча. Его заподозрили в допинге
Защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер привлёк внимание антидопинговых служб после матча с «Хоффенхаймом» в 1-м туре немецкой Бундеслиги (1:0). Австрийский футболист стал автором единственного гола во встрече, забив уже на 1-й минуте.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Пентагон сообщил об испытании в США крылатой ракеты, запрещённой ДРСМД
США провели первое испытание на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 12:46
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено в 09:38
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Англии врачи посчитали мальчика здоровым, он вернулся домой и умер
В Великобритании отец скончавшегося девятилетнего мальчика намерен обратиться в суд из-зи смерти ребенка — врачи посчитали, что школьник здоров и отпустили его домой, но через четыре дня он умер.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний
Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Росстат определил регионы с самыми большими расходами жителей на еду
По полученным данным, у жителей Москвы уходит на еду 24,5% ежемесячного бюджета. Почти такие же цифры в Татарстане (21,8%) и ХМАО (23,1%).
Обновлено вчера в 23:56