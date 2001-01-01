Экономика
ЦБ сообщил о замедлении роста потребительского кредитованияРБК 07:06
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Наука
Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой занятий сексом
Обновлено вчера в 08:54
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».
Обновлено в 07:32
Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Власти Архангельской области закупают фильтрующие противогазы
Власти Архангельской области объявили тендер на закупку 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов.
Обновлено в 05:09
Футбол
У Ефремова диагностирован разрыв крестообразной связки колена
Как сообщила пресс-служба армейцев, медицинское обследование выявило у 24-летнего футболиста разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.
Обновлено в 06:33
Хоккей
«Нефтехимик» подписал контракт с Игнатовичем
Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" подписал односторонний контракт на один сезон с защитником Максимом Игнатовичем, об этом сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.
Обновлено в 02:25
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Музыка
Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения.
Обновлено в 03:54
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Ранее стало известно, что на пресс-конференции до начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа — часть русской души.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Британская армия разворачивает Русский фронт возле Портон-Дауна
В Британии произошло важное событие — там создан новый армейский дивизион.
Обновлено в 01:00
Общество
Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов прокомментировал возможный запрет мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Лавров назвал причину обострения под сирийским Идлибом
Обострение ситуации под сирийским Идлибом вызвано вылазками террористов.
Обновлено в 07:47
Гаджеты
Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны
Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено в 06:53
Наука
Сеть подземных ходов обнаружили на острове Итуруп
В пресс-центре Восточного военного округа сообщили, что во время поисковых работ на территории острова Итуруп была найдена сеть подземных ходов, сооруженных, предположительно, в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:37
Транспорт
Под Воронежем разорвут самую длинную в стране сплошную разметку
Самая протяженная в России двойная сплошная линия появилась в рамках эксперимента, направленного на снижение аварийности, поскольку на этом участке за последние четыре года произошло 138 ДТП, в которых погибло 45 человек.
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие
Флот США обзаведется большим надводным роботом
В Соединенных Штатах совсем скоро будет объявлен тендер на создание крупного надводного робота, который будет использоваться вместе со стандартными военными кораблями.
Обновлено в 05:46
Космос
Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы
В Галактике есть немало каменистых планет, теоретически подходящих для развития жизни, и астрономы обнаружили множество таких тел.
Обновлено в 05:15
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено 18 августа в 12:55
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам
Пираты обещали обеспечить во вторник осмотр доктором похищенных у Камеруна с судна "Мармалайта" моряков, в том числе троих россиян, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Обновлено в 06:13