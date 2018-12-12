В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ. По данным регулятора, уже по итогам января—сентября общий объем таких переводов превысил их сумму за весь 2017 год.

ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту

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