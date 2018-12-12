Экономика
ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту
ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на картуРБК09:56
В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ. По данным регулятора, уже по итогам января—сентября общий объем таких переводов превысил их сумму за весь 2017 год.
РБК09:56
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Более 19 трлн руб. в январе-сентябре перевели с карты на карту физлица в России
Агентство Москва04:51
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Экономика
Росстат улучшил оценку роста экономики России
Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне.
Обновлено в 10:04
Экономика
СМИ назвали претендентов на украинскую «дочку» ВТБ
На покупку украинской «дочки» ВТБ, которую Нацбанк Украины (НБУ) в конце ноября назвал неплатежеспособной, претендуют три крупных игрока, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:49
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге
«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
Обновлено в 10:05
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветеранов
Обновлено в 10:44
Хоккей
КХЛ зафиксировала снижение госфинансирования
Значительная часть итогового документа совещания посвящена ее финансовому положению, зафиксированному проведенным КХЛ анализом.
Обновлено в 17:56
Экономика
Московские провайдеры поднимают цены на интернет
Московские провайдеры поднимают цены на интернет Повышение цен на услуги домашнего интернета, которое началось в регионах еще в мае, дошло до Москвы.
Обновлено в 17:56
Экономика
Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово
Домодедово без полосы ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово", подконтрольное Росавиации, расторгло договоры с подрядчиком, Строительным управлением № 1, на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту и сопутствующей аэродромной инфраструктуры — перрона и рулежных дорожек.
Обновлено в 07:42
Экономика
Премьер-министр Испании объявил о повышении МРОТ на 22% в 2019 году
В 2019 году в Испании будет повышен минимальный размер оплаты труда на 22% с €736 до €900.
Обновлено в 20:00
Экономика
Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит»
Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».
Обновлено в 09:58
Экономика
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей
В апреле господин Медведев подписывал распоряжение об увеличении уставного капитала "РЖД" на 25 млрд руб. Тогда деньги направлялись, помимо прочего, на на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Обновлено в 08:55
Экономика
На Уолл-стрит продолжает царить «умеренный оптимизм»
На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 138,85 пункта (0,57%), до 24 509,09 пункта.
Обновлено в 10:39
Экономика
Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей
Обновлено в 06:59
Экономика
МВД закупит партию мощных электрошокеров
Согласно контракту, компания обязана поставить ведомству 8 тыс. 99 комплектов электрошокеров на сумму 80,8 млн рублей (стоимость одного комплекта - 9977 руб.) в два этапа - 1500 комплектов до 20 декабря этого года и 6600 - до 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 04:09
Экономика
Опрос выявил, сколько работодателей готовы повысить зарплату
Сервис rabota.ru для работодателей провел опрос и выяснил, сколько работодателей готовы поднять зарплату сотрудникам в следующем году.
Обновлено в 12:56