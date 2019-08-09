Финансы
ЦБ сообщил о созданной банками валютной подушке на $19 млрдРБК 06:46
Например, валютные вклады физлиц выросли на $8,1 млрд, а остатки средств компаний в валюте — на $3,6 млрд. Совокупные активы банков в иностранной валюте за полугодие увеличились на $11,6 млрд, что было обусловлено ростом иностранных активов на $18,1 млрд, пишет ЦБ.
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