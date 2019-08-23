с чего всё началось

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во II декаде августа снизилась на 0,02 п.п. и составила 6,8%, следует из данных Банка России. В I декаде августа показатель опустился ниже 7% — до 6,82%.

Политика Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.

Фигурное катание Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.

Здоровье В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Политика Дональд Трамп призвал американские компании уйти из Китая В последующих твитах лидер страны добавил, что американским компаниям следует уйти из Китая и немедленно искать альтернативные места производства своей продукции.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа операционной системы Android Компания Google изменила дизайн логотипа и принцип наименования своей мобильной операционной системы Android.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку на форуме в Пятигорске Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019» в Пятигорске.

Гаджеты Американская полиция пользуется южнокорейскими технологиями Технология, получившая название "DeX In-Vehicle", предоставит сотрудникам полиции возможность "докинговать" свои смартфоны Galaxy и получать доступ к полицейским приложениям через установленные на приборной панели дисплее и клавиатуре.

Шоу-бизнес Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Общество Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

Происшествия В Нью-Йорке 30-летнего мужчину насмерть раздавило лифтом Жителя Нью-Йорка придавило лифтом. Как сообщает ABC News, трагедия разыгралась, когда он выходил из лифта.

Общество В американском приюте поселился огромный кот В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума» Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.

Армия и оружие Стало известно о приобретении США танка Т-90 Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.

Общество Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.

Политика Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.