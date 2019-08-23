Финансы
Максимальная ставка по вкладам продолжила снижениеRambler News Service 03:51
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во II декаде августа снизилась на 0,02 п.п. и составила 6,8%, следует из данных Банка России. В I декаде августа показатель опустился ниже 7% — до 6,82%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Средняя максимальная ставка вкладов в рублях на основе данных топ-10 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц во второй декаде августа снизилась до 6,8%. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.Ведомости08:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:05, Ашберн
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Политика
В США заявили о намерении открыть консульство в Гренландии
Обновлено в 18:23
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено в 17:04
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Спорт
Малиновский завоевал бронзу чемпионата мира в суперспринте
Обновлено в 08:39
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:22
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Разъяренная толпа до смерти забила вора в Екатеринбурге
В Екатеринбурге толпа устроила самосуд над вором.
Обновлено в 16:16
Футбол
АПЛ. «Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Эвертон»
Проведшая прошлый сезон в Чемпионшипе «Астон Вилла» одержала первую победу в АПЛ после возвращения.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну
Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Мать Тимати «заблокировали» из-за видео с обнаженной внучкой
Мать Тимати была «заблокирована» из-за видео, на котором показана её обнаженная внучка Алиса.
Обновлено в 07:54
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Политика
Дональд Трамп призвал американские компании уйти из Китая
В последующих твитах лидер страны добавил, что американским компаниям следует уйти из Китая и немедленно искать альтернативные места производства своей продукции.
Обновлено в 15:59
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа операционной системы Android
Компания Google изменила дизайн логотипа и принцип наименования своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку на форуме в Пятигорске
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019» в Пятигорске.
Обновлено вчера в 11:49
Гаджеты
Американская полиция пользуется южнокорейскими технологиями
Технология, получившая название "DeX In-Vehicle", предоставит сотрудникам полиции возможность "докинговать" свои смартфоны Galaxy и получать доступ к полицейским приложениям через установленные на приборной панели дисплее и клавиатуре.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ
На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Общество
Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов
Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Нью-Йорке 30-летнего мужчину насмерть раздавило лифтом
Жителя Нью-Йорка придавило лифтом. Как сообщает ABC News, трагедия разыгралась, когда он выходил из лифта.
Обновлено в 18:31
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09