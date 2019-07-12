Финансы
ЦБ сообщил о снижении достаточности капитала банка «Восточный»Rambler News Service вчера в 07:46
Значение норматива достаточности базового капитала банка «Восточный» достигло уровня ниже определенного требованиями Банка России, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:23, Вашингтон
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Спорт
Стал известен соперник сборной России в полуфинале Лиги Наций
Сегодня сборная России по волейболу уступила команда США со счетом 3:0 в матче группового этапа «Финала шести» Лиги Наций.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Американский «летающий радар» загорелся в воздухе
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе.
Обновлено в 00:57
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества
Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:07
Авто
Опубликован первый тизер нового Nissan Juke
В Европе продажи нового Nissan Juke начнутся в первом квартале 2020 года.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
В Петербурге отрепетировали воздушную часть парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция воздушной части Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.
Обновлено в 06:41
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Наука
В Бразилии нашли древнейшую лилию возрастом 115 миллионов лет
В коллекции Музея естествознания в Берлине исследователи нашли окаменелости полностью сохранившейся лилии, возраст которой достигает 115 миллионов лет.
Обновлено вчера в 19:22
Недвижимость
Названы страны с риском развития «пузыря» на рынке недвижимости
Рынки недвижимости Канады и Новой Зеландии являются наиболее уязвимыми к появлению «пузырей», сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:59
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского
Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS
В начале недели стало известно, что Destiny 2 не запускается на новой линейке процессоров AMD — Ryzen 3000.
Обновлено в 05:57
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
В Афганистане три боевика напали на гостиницу
Как заявил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, правоохранительные органы ликвидировали трёх напавших на отель.
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину украинца Виталия Маркива, который был осужден в Италии к 24 годам тюрьмы.
Обновлено в 06:34
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Обновлено в 06:39
Автоспорт
Леклер стал лучшим перед квалификацией в Сильверстоуне, Квят — 13-й
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник Александр Албон — 10-е.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала детское видео
Недавно 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Появление наследника, заставило ее вспомнить и о своем детстве.
Обновлено в 06:00