Финансы

ЦБ сообщил о снижении достаточности капитала банка «Восточный»Rambler News Service вчера в 07:46

Значение норматива достаточности базового капитала банка «Восточный» достигло уровня ниже определенного требованиями Банка России, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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ЦБ зафиксировал снижение норматива достаточности капитала в «Восточном»

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:23, Вашингтон
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В Европе продажи нового Nissan Juke начнутся в первом квартале 2020 года.
Обновлено вчера в 16:57
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Обновлено вчера в 23:16
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В Петербурге отрепетировали воздушную часть парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция воздушной части Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.
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Обновлено в 03:19
Происшествия

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Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено вчера в 19:59
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В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
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Недвижимость

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Рынки недвижимости Канады и Новой Зеландии являются наиболее уязвимыми к появлению «пузырей», сообщает Bloomberg.
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Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
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Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского

Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
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В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

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Футбол

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Обновлено в 07:57
Гаджеты

Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS

В начале недели стало известно, что Destiny 2 не запускается на новой линейке процессоров AMD — Ryzen 3000.
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В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
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Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

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Как заявил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, правоохранительные органы ликвидировали трёх напавших на отель.
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Автоспорт

Леклер стал лучшим перед квалификацией в Сильверстоуне, Квят — 13-й

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник Александр Албон — 10-е.
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Саша Савельева показала детское видео

Недавно 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Появление наследника, заставило ее вспомнить и о своем детстве.
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