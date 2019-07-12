Значение норматива достаточности базового капитала банка «Восточный» достигло уровня ниже определенного требованиями Банка России, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Экономика Государство поможет семьям с низким доходом Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Спорт Стал известен соперник сборной России в полуфинале Лиги Наций Сегодня сборная России по волейболу уступила команда США со счетом 3:0 в матче группового этапа «Финала шести» Лиги Наций.

Происшествия Американский «летающий радар» загорелся в воздухе Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Происшествия В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Авто Опубликован первый тизер нового Nissan Juke В Европе продажи нового Nissan Juke начнутся в первом квартале 2020 года.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.

Происшествия Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.

Происшествия В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.

Наука В Бразилии нашли древнейшую лилию возрастом 115 миллионов лет В коллекции Музея естествознания в Берлине исследователи нашли окаменелости полностью сохранившейся лилии, возраст которой достигает 115 миллионов лет.

Недвижимость Названы страны с риском развития «пузыря» на рынке недвижимости Рынки недвижимости Канады и Новой Зеландии являются наиболее уязвимыми к появлению «пузырей», сообщает Bloomberg.

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.

Политика Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».

Футбол «Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции «Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Гаджеты Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS В начале недели стало известно, что Destiny 2 не запускается на новой линейке процессоров AMD — Ryzen 3000.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Происшествия В Афганистане три боевика напали на гостиницу Как заявил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, правоохранительные органы ликвидировали трёх напавших на отель.

Политика Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину украинца Виталия Маркива, который был осужден в Италии к 24 годам тюрьмы.