Финансы

ЦБ сообщил о снижении достаточности капитала банка «Восточный»Rambler News Service 07:46

Значение норматива достаточности базового капитала банка «Восточный» достигло уровня ниже определенного требованиями Банка России, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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КБ «Восточный» примет решение по субордам до конца августа

Finam.Ru08:54

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Банки.ру07:31

Банк «Восточный» обещал до конца лета принять решение по субордам

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Вести.Финанс08:00

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