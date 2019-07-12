Финансы
ЦБ сообщил о снижении достаточности капитала банка «Восточный»Rambler News Service 07:46
Значение норматива достаточности базового капитала банка «Восточный» достигло уровня ниже определенного требованиями Банка России, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:27, Вашингтон
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Компания KIA приступила к очередному этапу дорожных испытаний кроссовера Sorento нового поколения.
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ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России
Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».
Обновлено вчера в 20:26
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Сибирские Мальдивы закрылись для фото
Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
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Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею не уничтожать "санкционку", отметил, что санкционные продукты не должны превращаться в поле деятельности для злоупотребления.
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В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
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Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
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Названы регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение
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Российские клубы УНИКС и «Локомотив-Кубань» узнали соперников по групповому этапу.
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