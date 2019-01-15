Экономика
ЦБ сообщил о скором начале обсуждения новой пенсионной концепции
ЦБ сообщил о скором начале обсуждения новой пенсионной концепцииРБК10:24
Правительство в конце января примет решение о начале публичного обсуждения проекта индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который должен заменить нынешние замороженные накопительные пенсии. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает ТАСС.
РБК10:24
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В Министерстве финансов надеются, что законопроект об ИПК внесут в Госдуму в осеннюю сессию
Парламентская газета08:40
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Политика
Парламент Британии отверг соглашение с ЕС по Brexit
Британцы проиграют в случае no deal Жители Великобритании будут первыми, кто проиграет в случае выхода страны из ЕС без соглашения (no deal), заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя итоги голосования в британском парламенте.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем возросло
Представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района Воронежской области проинформировал, что число погибших в результате столкновения трех транспортных средств увеличилось до восьми.
Обновлено в 15:26
Общество
«Аэрофлот» назвал поданный иск попыткой давления на компанию
«Аэрофлот» считает, что подача исков тремя пассажирами в суд США является попыткой давления на компанию, заявил заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.
Обновлено в 18:36
Политика
Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине
Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.
Обновлено в 16:33
Политика
Путин назвал негативными последствия выхода США из ДРСМД
Заявление о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий, и последствия подобной политики негативны.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Директора одного из магазинов «Евросети» нашли мертвым в Новой Москве
Тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, который являлся директором одного из магазинов «Евросети», было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Мосрентген в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 18:26
Происшествия
Reuters: число жертв нападения в Кении возросло до 15
Обновлено в 17:07
Политика
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй
После провала голосования по соглашению о выходе из Евросоюза, которое правительство Терезы Мэй подготовило совместно с Брюсселем, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия действующему кабинету.
Обновлено в 15:36
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Сборная России уступила в важнейшем матче группового этапа чемпионата мира по гандболу Бразилии (23:25) и оказалась на грани невыхода в следующий раунд.
Обновлено в 15:33
Политика
На Украине объявили о возобновлении производства самолетов «Руслан»
Обновлено в 17:07
Экономика
Назван размер средней пенсии на Украине
По состоянию на 1 января 2019 года размер средней пенсии на Украине составил 2645,6 гривен, об этом сообщил Пенсионный фонд страны в своем Facebook.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
ЕС отреагировал на провал сделки по Brexit
В структурах ЕС и странах Европы отреагировали на провал соглашения по Brexit, предложенного главой правительства Великобритании Терезой Мэй.
Обновлено в 15:54
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
SEC обвинила украинского хакера во взломе ее базы данных
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США во вторник, 15 января, выдвинула обвинение в отношении украинского хакера Александра Еременко и еще восемь человек, в том числе шесть трейдеров из США, России и Украины, их обвиняют во взломе базы данных SEC EDGAR и получении доступа к конфиденциальным документам.
Обновлено в 13:11
Политика
Посол США в ФРГ прокомментировал свои письма о «Северном потоке — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл прокомментировал разосланные им письма о «Северном потоке — 2», в которых сообщил о возможности введения Вашингтоном санкций против компаний ФРГ из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода.
Обновлено в 17:45
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Экономика
Пачки сигарет предложили маркировать кодом вместо акцизных марок
Результаты эксперимента по цифровой маркировке и прослеживанию подтвердили, что у кода Data Matrix шире возможности для усиления контроля государства над производством и оборотом табачной продукции, чем у бумажных специальных и акцизных марок.
Обновлено в 13:21
Политика
Суд продлил арест 12 украинским морякам
Обновлено в 09:00
Политика
Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении.
Обновлено в 18:22
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:47
Политика
Сенат США поддержал резолюцию о санкциях против «Русала»
Сенат США поддержал рассмотрение резолюции с неодобрением плана администрации президента США Дональда Трампа снять санкции с российских компаний "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено в 17:41
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Автоспорт
Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе «Дакара»
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем. На трассе Р-298 столкнулись три легковых автомобилей.
Обновлено в 09:27
Спорт
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова
Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:20
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Экономика
Минтранс анонсировал повышение тарифов системы «Платон»
В первой половине 2019 года Минтранс России рассмотрит вопрос индексации тарифов системы взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено в 15:58