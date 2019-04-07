Экономика
ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежейРоссийская газета 13:14
В ЦБ объяснили, что они связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов. О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.
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Гаджеты
Смартфон-слайдер Asus с поддержкой 5G позирует на качественных рендерах
A 5G dual slider, from one of ASUS's Zenfone 5 designers. pic.twitter.com/OLrctdYbgz — Evan Blass (@evleaks) 7 апреля 2019 г. Чем-то идея такого двойного слайдера напоминает Nokia N95, верхняя часть которого двигалась в обе стороны.
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