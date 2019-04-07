Экономика

ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежейРоссийская газета 13:14

В ЦБ объяснили, что они связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов. О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.
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ЦБ восстановил работу Системы быстрых платежей

Коммерсантъ17:25

ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

ТАСС16:58

Центробанк заявил о сбоях в Системе быстрых платежей

РБК11:38

ЦБ сообщил об устранении сбоя системы быстрых платежей

Телеканал 360°16:56

В ЦБ сообщили о техпроблемах в системе быстрых платежей

RT на русском13:00

В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой

Ведомости13:05

ЦБ РФ сообщил об устранении сбоя в Системе быстрых платежей

Интерфакс16:57
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Футбол

«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции

Обновлено в 17:16
Гаджеты

Смартфон-слайдер Asus с поддержкой 5G позирует на качественных рендерах

A 5G dual slider, from one of ASUS's Zenfone 5 designers. pic.twitter.com/OLrctdYbgz — Evan Blass (@evleaks) 7 апреля 2019 г. Чем-то идея такого двойного слайдера напоминает Nokia N95, верхняя часть которого двигалась в обе стороны.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Космос

Новые российские модули МКС защитят отечественной бронежилетной тканью

Научно-энергетический и узловой модули, которые через несколько лет введут в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, говорится в материалах журнала ракетно-космической корпорации «Энергия» «Космическая техника и технологии».
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Появилось видео эвакуации американских военных из Ливии

Обновлено в 08:59
Происшествия

В Костромской области пропали два ребенка

Обновлено в 15:35
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Космос

Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать

Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку

Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Анна Седокова показала, как нужно заводить дружбу с чайками в Монако

Обновлено в 05:31
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Общество

Валентина Матвиенко отмечает юбилей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня отмечает юбилей. Главу Совфеда поздравил Владимир Путин.
Обновлено в 04:32
Экономика

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть жителей, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Кино

Сыгравшая Дейнерис актриса не помнит окончания «Игры престолов»

В ходе программы Saturday Night Live, которую вел Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в «Игре престолов», зрители задавали вопросы об окончании сериала и о том, кто же в итоге заполучил Железный трон.
Обновлено в 15:51
Общество

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов

Обновлено в 13:02
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Футбол

«Лацио» не смог обыграть на своем поле «Сассуоло»

В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Милана, а Сассуоло на своем поле встретится с Пармой.
Обновлено в 13:59
Религия

Православные отмечают Благовещение

Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено в 14:24
Политика

Изменение климата в Арктике привело к миграции животных

Обновлено в 06:05
Гаджеты

Крупнейший сервис потоковой музыки Spotify придет в Россию

По словам представителей Samsung, Spotify сейчас русифицирует приложение. Стоимость подписки на сервис в России составит 150 рублей в месяц.
Обновлено в 07:39
Политика

В Белом доме не допустили публикации налоговой декларации Трампа

Члены Демократической партии США никогда не увидят налоговые декларации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Интернет

«Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров

"Яндекс.Маркет" покупает сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров в оффлайн-магазинах Scan to buy, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 17:17
Политика

Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров

Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Ингушский активист провел пикет в Нальчике

Активист Исмаил Нальгиев вышел сегодня на одиночный пикет у СИЗО и ИВС Нальчика в поддержку задержанных после протестов в Ингушетии.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 16:58
Экономика

ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам

ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам – из-за изменений Налогового кодекса с начала 2019 г. многие компании приостанавливали все трансграничные платежи С 1 января 2019 г. изменился механизм уплаты «налога на Google» – НДС, который иностранные компании платят с электронных услуг для российского бизнеса.
Обновлено в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
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