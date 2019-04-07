Экономика
ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежейРоссийская газета вчера в 13:14
В ЦБ объяснили, что они связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов. О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.
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Политика
В США сравнили Зеленского с Трампом
На выборах президента Украины Владимир Зеленский использовал тактику Дональда Трампа и заручился поддержкой большинства избирателей благодаря своей медийной популярности.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:04
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Обновлено вчера в 14:47
Транспорт
В Москве ограничат полеты авиации из-за репетиций парада Победы
В Москве в апреле ограничат полеты гражданской авиации из-за подготовки к параду Победы.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Председатель Госдумы предложил изменить Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить принцип формирования правительства.
Обновлено 06 апреля в 04:58
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции
Обновлено вчера в 22:32
Интернет
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Зеленский дал громкое обещание по Донбассу и переговорам с Россией
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы во втором туре выборов постарается как можно скорее достичь реального прекращения огня в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали в столице
Обновлено вчера в 11:15
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Политика
Порошенко: наркозависимость кандидата несёт опасность для Украины
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что возможная наркозависимость будущего лидера страны является прямой угрозой для национальной безопасности.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга
Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, который охотился на носорога
Слон насмерть затоптал браконьера в пространстве Kruger National Park в ЮАР.
Обновлено вчера в 10:12
Культура
«Союзмультфильм» в 2019 году произведет около 500 минут анимации
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение
Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Обновлено вчера в 23:56
Наука
Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии
Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Общество
В Гидрометцентре рассказали о потеплении до плюс 22 градусов
В Крыму потеплеет аж до 22 градусов. А вот на Урале то снег, то дождь.
Обновлено вчера в 22:00
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено вчера в 08:53
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56