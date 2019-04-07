ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежейРоссийская газета вчера в 13:14

В ЦБ объяснили, что они связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов. О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.

ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей

Политика В США сравнили Зеленского с Трампом На выборах президента Украины Владимир Зеленский использовал тактику Дональда Трампа и заручился поддержкой большинства избирателей благодаря своей медийной популярности.

Армия и оружие США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Транспорт В Москве ограничат полеты авиации из-за репетиций парада Победы В Москве в апреле ограничат полеты гражданской авиации из-за подготовки к параду Победы.

Происшествия Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.

Политика Председатель Госдумы предложил изменить Конституцию Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить принцип формирования правительства.

Интернет «Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Происшествия Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.

Политика Познер назвал способ объединить всех жителей России Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.

Политика Зеленский дал громкое обещание по Донбассу и переговорам с Россией Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы во втором туре выборов постарается как можно скорее достичь реального прекращения огня в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

Финансы Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.

Политика Порошенко: наркозависимость кандидата несёт опасность для Украины Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что возможная наркозависимость будущего лидера страны является прямой угрозой для национальной безопасности.

Общество Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Происшествия В ЮАР слон убил браконьера, который охотился на носорога Слон насмерть затоптал браконьера в пространстве Kruger National Park в ЮАР.

Происшествия Землетрясение произошло в Черном море Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.

Общество Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Наука Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.

Общество В Гидрометцентре рассказали о потеплении до плюс 22 градусов В Крыму потеплеет аж до 22 градусов. А вот на Урале то снег, то дождь.

Культура Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.

Политика ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.