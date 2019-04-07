Экономика

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежейВедомости вчера в 11:05

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе.
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ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

РБКвчера в 18:24

ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Ведомостивчера в 18:43

ЦБ сообщил об устранении сбоя системы быстрых платежей

Телеканал 360°вчера в 16:56

ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

ТАССвчера в 16:58

ЦБ РФ сообщил об устранении сбоя в Системе быстрых платежей

Интерфаксвчера в 16:57

ЦБ восстановил работу системы быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 17:25

Центробанк объявил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Говорит Москвавчера в 18:23
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Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

Обновлено в 04:02
Общество

В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 02:59
Экономика

«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11

С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Политика

В Верховной раде создали объединение «За Зеленского»

Депутатское объединение «За Зеленского» создано в Верховной раде, заявил 8 апреля внефракционный депутат украинского парламента Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов.
Обновлено в 05:59
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»

Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.
Обновлено в 02:02
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Футбол

Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом

Сразу после финального свистка в матче «Витесса» с ПСВ Леонид Слуцкий дал комментарий местному телевидению.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Культура

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Политика

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Политика

Порошенко нарушил закон и перенес сроки дебатов с Зеленским

Петр Порошенко внезапно решил изменить правила игры и перенести дебаты со своим соперником Владимиром Зеленским на пять дней раньше срока — на 14 апреля.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика

Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога

Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Общество

ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии

Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Транспорт

Инспекторы ВАИ начнут штрафовать за скорость

В России служащим Военной автоинспекции (ВАИ) разрешат фиксировать нарушения правил дорожного движения гражданскими водителями.
Обновлено в 02:45
Здоровье

Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы

Mossovetinfo.ru – Инфекционная служба Москвы будет модернизирована в течение 4-5 лет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:44
Транспорт

Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание

В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Челябинского «врача-вампира» отправили на лечение

В Челябинске бывшего врача-терапевта, который устроился на работу по поддельному диплому об образовании, признали страдающим психическим расстройством и отправили в психиатрический стационар.
Обновлено в 07:03
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Политика

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Общество

Середина апреля в Москве выдастся снежной

В середине апреля в столичном регионе похолодает до отрицательных значений и пройдет снег.
Обновлено в 06:59
Политика

Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Общество

Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волю

Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье есть шансы вернуться в дикую природу.
Обновлено 06 апреля в 10:58
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган назвал Собчак роковой женщиной

Напомним, Эммануил Виторган долгое время дружил в отцом журналистки Анатолием Собчаком, поэтому он буквально видел, как росла звезда.
Обновлено в 02:11
Игры

Tencent запустила игровой магазин на Западе

Tencent запустила игровой магазин WeGame X, в котором китайские разработчики смогут продавать свои игры западным пользователям.
Обновлено в 03:57
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

Обновлено в 04:33
Технологии

Роскосмос хочет сделать работников более эффективными

Госкорпорация Роскосмос приступила к реализации проекта по повышению качества труда работников.
Обновлено в 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
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