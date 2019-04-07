Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежейВедомости вчера в 11:05
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе.
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Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
Обновлено в 04:02
Общество
В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 02:59
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Политика
В Верховной раде создали объединение «За Зеленского»
Депутатское объединение «За Зеленского» создано в Верховной раде, заявил 8 апреля внефракционный депутат украинского парламента Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов.
Обновлено в 05:59
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.
Обновлено в 02:02
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Футбол
Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом
Сразу после финального свистка в матче «Витесса» с ПСВ Леонид Слуцкий дал комментарий местному телевидению.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Политика
Порошенко нарушил закон и перенес сроки дебатов с Зеленским
Петр Порошенко внезапно решил изменить правила игры и перенести дебаты со своим соперником Владимиром Зеленским на пять дней раньше срока — на 14 апреля.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Транспорт
Инспекторы ВАИ начнут штрафовать за скорость
В России служащим Военной автоинспекции (ВАИ) разрешат фиксировать нарушения правил дорожного движения гражданскими водителями.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы
Mossovetinfo.ru – Инфекционная служба Москвы будет модернизирована в течение 4-5 лет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:44
Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Челябинского «врача-вампира» отправили на лечение
В Челябинске бывшего врача-терапевта, который устроился на работу по поддельному диплому об образовании, признали страдающим психическим расстройством и отправили в психиатрический стационар.
Обновлено в 07:03
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Середина апреля в Москве выдастся снежной
В середине апреля в столичном регионе похолодает до отрицательных значений и пройдет снег.
Обновлено в 06:59
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Общество
Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волю
Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье есть шансы вернуться в дикую природу.
Обновлено 06 апреля в 10:58
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган назвал Собчак роковой женщиной
Напомним, Эммануил Виторган долгое время дружил в отцом журналистки Анатолием Собчаком, поэтому он буквально видел, как росла звезда.
Обновлено в 02:11
Игры
Tencent запустила игровой магазин на Западе
Tencent запустила игровой магазин WeGame X, в котором китайские разработчики смогут продавать свои игры западным пользователям.
Обновлено в 03:57
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Технологии
Роскосмос хочет сделать работников более эффективными
Госкорпорация Роскосмос приступила к реализации проекта по повышению качества труда работников.
Обновлено в 05:55