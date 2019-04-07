ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежейВедомости вчера в 11:05

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе.

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

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