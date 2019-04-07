Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежейВедомости 11:05
В работе Системы быстрых платежей Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что проблемы начались около 6.40 мск 7 апреля.
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