Экономика

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежейВедомости 11:05

В работе Системы быстрых платежей Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что проблемы начались около 6.40 мск 7 апреля.
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Центробанк заявил о сбоях в Системе быстрых платежей

РБК11:23

Банк России сообщил о сбое в работе сервисов Системы быстрых платежей

Rambler News Service11:16

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

Ведомости11:05

Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей

Телеканал 360°11:11
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Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей

НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Происшествия

В московском метро на красной ветке произошло задымление

Задымление произошло в тоннеле между станциями «Чистые пруды» и «Красные ворота».
Обновлено в 09:26
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Украинские солдаты убили в Донбассе деда за мотороллер

Киевские силовики продолжают совершать преступления против мирного населения Донбасса, мародерствовать и устраивать пьяные разборки.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

МИД Пакистана: Власти Индии готовят атаку

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что официальный Исламабад располагает данными о якобы готовящейся атаке со стороны Индии против его страны в период с 16 по 20 апреля.
Обновлено в 06:23
Футбол

Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес

Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Происшествия

Выяснилось, что опасного сближения самолетов над Москвой не было

Бизнес-джет и британский самолет Airbus A-380, следовавший из Лондона в Гонконг, над московским Шереметьевом не сближались, поступившая ранее информация неверна, сообщил представитель ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ".
Обновлено в 07:45
Происшествия

На Украине двое мужчин ради видео убили случайного прохожего

Позже первый заместитель главы Нацполиции «незалежной» Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook, что это ужасное преступление молодые люди совершили ради того, чтобы заснять его на видео и выложить в Сеть.
Обновлено в 10:46
Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Хоккей

СКА — ЦСКА 2:2 (2-й перерыв)

Первый период решающего, шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, завершен.
Обновлено в 10:41
Общество

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено в 09:33
Футбол

Евгений Ловчев: Это не ЦСКА выиграл, это «Спартак» подарил победу

Что касается "Спартака", то и за медали с такой игрой сражаться сложно.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Происшествия

Жители Самары сняли на видео падение метеорита

Жители Самары стали свидетелями яркой вспышки в небе и успели снять ее на камеру.
Обновлено в 08:38
Спорт

Ягудин рассказал, что Татьяна Тарасова спасла его от алкоголизма

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин рассказал, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова помогла ему справиться с пристрастием к алкоголю.
Обновлено в 10:47
Футбол

Диего Коста отрицает оскорбления матери арбитра

Нападающий "Атлетико" Диего Коста сообщил своим одноклубникам, что он не оскорблял мать арбитра в матче против "Барселоны".
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II Беатрис выйдет замуж за 24-летнего миллионера

Совсем скоро под венец пойдет внучка Елизаветы II. Избранником принцессы Беатрис стал 24-летний миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Ирина Печерникова после смерти мужа и отца переехала в глухую деревню

Актриса Ирина Печерникова решила переехать в малолюдное место после смерти третьего супруга.
Обновлено в 06:16
Политика

ЦИК огласил результаты первого тура президентских выборов на Украине

Обновлено в 08:55
Общество

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Общество

Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом

Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после похорон матери

Дочь Юлии Началовой, внезапно скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, Вера в первый раз вышла на публику после случившего несчастья в семье.
Обновлено в 07:53
Политика

На Украине завели дело о фальсификации выборов в Донецкой области

В украинском МВД заявили, что на некоторых участках могло завышаться число голосов в пользу одного из кандидатов в президенты МВД Украины возбудило уголовное дело о фальсификации результатов голосования на отдельных избирательных участках в подконтрольных Киеву районах Донецкой области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:15
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