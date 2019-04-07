Экономика

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежейВедомости 11:05

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе.
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Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей

Телеканал 360°11:11

ЦБ сообщил о техпроблемах в работе Системы быстрых платежей

Интерфакс12:15

В системе быстрых платежей произошел сбой

Коммерсантъ11:47

Центробанк заявил о сбоях в Системе быстрых платежей

РБК11:38

ЦБ сообщил о технических проблемах в Системе быстрых платежей

ТАСС12:24

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

Ведомости11:05

Центробанк сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

Говорит Москва11:25
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В московском метро из-за задымления остановлены поезда

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Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
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Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

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Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
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«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
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