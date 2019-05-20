Экономика
ЦБ сообщил о росте зарплат в РоссииТелеканал 360° вчера в 22:25
Россияне, работающие в сферах торговли, строительстве и обрабатывающей промышленности, в 2019 году ощутили рост зарплат, а в банках оклады падают. Об этом сказано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды», пишет газета «Известия».
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Музыка
Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес
Французский шансонье испанского происхождения Нильда Фернандес ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии
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Общество
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Во время "горячей линии", посвященной единому госэкзамену, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников.
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Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
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Экономика
Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза
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Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне
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Обновлено в 03:30
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В ОНК рассказали об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист "МК" Ева Меркачева сообщила, что у осужденных за драку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками.
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Татьяна Тотьмянина перенесла очередную операцию на ноге
Два года назад олимпийская чемпионка Тотьмянина получила серьезный перелом ноги во время выступления в ледовом шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха, после чего ей предстояла долгая реабилитация.
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Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери Стоит отметить, что в начале мая нападкам со стороны хейтеров подверглась сама Лариса.
Обновлено в 12:04
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
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