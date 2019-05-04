Финансы

ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков РоссииИзвестия 09:13

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.
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16 мая. Главное за минуту: ставки по вкладам подросли, россияне назвали нужный для «нормальной жизни» доход

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Ставка банков РФ по вкладам в рублях возросла

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Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде мая выросла до 7,52%

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Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла в начале мая

Rambler News Service08:52

Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России выросла до 7,52%

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ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России

Известия09:13
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Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве

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