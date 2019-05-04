Финансы

ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков РоссииИзвестия вчера в 09:13

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.
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16 мая. Главное за минуту: ставки по вкладам подросли, россияне назвали нужный для «нормальной жизни» доход

Банки.рувчера в 13:00

Ставка банков РФ по вкладам в рублях возросла

News.ruвчера в 09:22

ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России

Известиявчера в 09:13

ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки вкладов

Ведомостивчера в 09:10

Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла в начале мая

Rambler News Serviceвчера в 08:52

Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России выросла до 7,52%

ТАССвчера в 08:39

Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде мая выросла до 7,52%

ПРАЙМвчера в 08:17
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Происшествия

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
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Общество

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Политика

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Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
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Кино

Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Гаджеты

Intel возвращает из Китая во Вьетнам производство ряда наборов логики

Некоторое время назад Intel приняла решение сосредоточить финальные стадии производства ряда чипсетов в Китае, и конвейер вьетнамского предприятия покинули следующие продукты: Intel Q87, Intel H81, Intel C226, Intel QM87 и Intel HM86.
Обновлено в 02:00
Театры

Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета

Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:46
Кино

Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург

Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Музыка

Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 19:46
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Экономика

Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено вчера в 07:18
Политика

«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции

По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено вчера в 08:43
Экономика

Курс биткойна за сутки снизился почти на 13%

Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки снизился почти на 13% - до $7174,93 на единицу криптовалюты по состоянию на 06:20 мск.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Обновлено в 00:10
Происшествия

Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске

В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
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11 компаний изготовят для NASA прототипы аппаратов для высадки на Луну

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Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
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Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
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Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 12:10
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
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Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

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Шоу-бизнес

Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
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Политика

В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил

Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Футбол

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
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Санкции против китайской Huawei вредят экономике Японии

Американские санкции в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei причинят ущерб японским компаниям, заявил министр финансов Японии Таро Асо.
Обновлено в 00:39
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