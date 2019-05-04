Финансы
ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков РоссииИзвестия вчера в 09:13
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Происшествия
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Гаджеты
Intel возвращает из Китая во Вьетнам производство ряда наборов логики
Некоторое время назад Intel приняла решение сосредоточить финальные стадии производства ряда чипсетов в Китае, и конвейер вьетнамского предприятия покинули следующие продукты: Intel Q87, Intel H81, Intel C226, Intel QM87 и Intel HM86.
Обновлено в 02:00
Театры
Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета
Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:46
Кино
Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург
Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Музыка
Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 19:46
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Экономика
Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира
Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции
По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
Курс биткойна за сутки снизился почти на 13%
Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки снизился почти на 13% - до $7174,93 на единицу криптовалюты по состоянию на 06:20 мск.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске
В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Космос
11 компаний изготовят для NASA прототипы аппаратов для высадки на Луну
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено вчера в 01:52
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 12:10
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Футбол
«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Санкции против китайской Huawei вредят экономике Японии
Американские санкции в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei причинят ущерб японским компаниям, заявил министр финансов Японии Таро Асо.
Обновлено в 00:39