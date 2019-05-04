ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков РоссииИзвестия вчера в 09:13

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.

ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России

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