Финансы
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам выросла до 7,52%Банки.ру 08:26
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду мая составила около 7,52% годовых против 7,49% за третью декаду апреля, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.Таким образом, ставка увеличилась на 0,03 процентного пункта.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
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