Финансы
Реальный эффективный курс рубля выросOnline47.ru 21:22
Что касается соотношения рубля к европейской и американской валюте, то в июле рубль вырос на 1,8% к доллару и на 2,1% по отношению к евро. Об этом сообщается в официальных в документах Центробанка России.
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