Экономика
ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиковРБК 07:18
Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры по итогам первого квартала 2019 года, сообщается на сайте ведомства. Всего за этот период ЦБ выявил 8911 поддельных банкнот. Наиболее популярны пятитысячные (6220 подделок) и однотысячные купюры (1835).
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