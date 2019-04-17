Экономика
ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиковРБК 07:18
Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры по итогам первого квартала 2019 года, сообщается на сайте ведомства. Всего за этот период ЦБ выявил 8911 поддельных банкнот. Наиболее популярны пятитысячные (6220 подделок) и однотысячные купюры (1835).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 12:45
Хоккей
«Флорида» не отпустила Баркова на ЧМ-2019
Нападающий "Флориды" Александр Барков не сможет помочь сборной Финляндии на чемпионате мира -2019 в Словакии.
Обновлено в 14:44
Политика
На МАКС-2019 представят фюзеляж российско-китайского самолета
Фюзеляж российско-китайского самолёта будет представлен на МАКС-2019, сообщил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:03
Кино
В Сети появился финальный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Студия 20th Century Fox представила финальный трейлер супергеройского фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который рассказывает об одном из самых сильных мутантов во вселенной – Джин Грей.
Обновлено в 12:45
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
Обновлено в 07:06
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Авто
Genesis представил компактный электромобиль Mint
Бренд Genesis (премиальные автомобили Hyundai) представил компактный городской электромобиль Mint.
Обновлено в 08:04
Кино
Картина Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение
Фильм Павла Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение в Минкультуры и выйдет на широкий экран 10 мая, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:10
Энергетика
Баланс на рынке нефти сейчас полностью зависит от действий Саудовской Аравии
В начале декабря ОПЕК и страны, участвующие в сделке, приняли решение продлить соглашение на 2019 г. и продолжили курс на снижение/заморозку добычи нефти с целью убрать с рынка лишнюю нефть начиная с 2019 г.
Обновлено в 10:22
Спорт
Адвокат объяснила позицию Пака по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 13:33
Авто
Определен лучший автомобиль 2019 года
Среди люксовых автомобилей лучшим в 2019 году признан немецкий Audi A7.
Обновлено в 14:10
Общество
Уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд
Уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд Роль в истории Иосифа Виссарионовича положительно оценивают 70% респондентов.
Обновлено вчера в 02:09
Авто
Hyundai официально представил бюджетный кроссовер Venue
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России
Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Космос
Найдена 3-я планета в двухзвездной звездной системе Kepler-47
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Петербурге задержали 11 геев с заклеенными ртами
Обновлено в 13:25
Наука
Ученые впервые частично перезапустили клетки мозга мертвых свиней
Ученые Йельского университета на время восстановили часть функций клеток мозга свиней через несколько часов после отрезания их голов.
Обновлено в 14:38
Политика
Луценко не собирается в отставку, даже если победит не Порошенко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после выборов президента не собирается писать заявление об отставке.
Обновлено в 13:16
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Хоккей
«Авангард» объявил состав на матч с ЦСКА
"Авангард" объявил состав на третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Финансы
ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный»
После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.
Обновлено в 13:27