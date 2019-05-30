Финансы
ЦБ сообщил о росте доли иностранных инвесторов в ОФЗRambler News Service вчера в 11:51
В 2018 году на российском рынке проявились риски зависимости финансовых рынков от поведения иностранных инвесторов, «наблюдалась реакция доходности ОФЗ (и, как следствие, других процентных ставок) на продажи облигаций нерезидентами, вызванные обсуждением потенциальных санкций со стороны США», отмечает ЦБ.
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Нерезиденты бросились скупать ОФЗ, увеличив свои вложения до 2,242 трлн рублей
Вести.Финансвчера в 09:43
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Армия и оружие
Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы
Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено вчера в 17:51
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Космос
Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя
Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено вчера в 10:26
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:40
Гаджеты
Бюджетный флагман Redmi K20 Pro может подорожать для Европы
В сети появилась информация о европейских ценах на только что представленные смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, которые могут появиться в международной продаже под названиями Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Космос
Запущенный с Байконура спутник «Ямал» успешно выведен на орбиту
Самый мощный российский гражданский телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601", принадлежащий компании "Газпром космические системы", выведен на целевую орбиту и передан заказчику, сообщили РИА Новости в компании-операторе.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Власти Японии отодвинули от Токио зону учений ВМС США
Правительство Японии в пятницу официально приняло решение отодвинуть зоны учений ВМС США от Токио.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Пострадавшего в ДТП в Приморье китайского туриста выписали из больницы
Врачи выписали китайского туриста и русского водителя, пострадавших при опрокидывании автобуса с туристами в Приморье, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
В Будапеште задержан украинский капитан утонувшего речного катера
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено вчера в 23:34
Баскетбол
Казинс сыграет в финальной серии НБА с «Торонто», сообщили СМИ
Центровой "Голден Стэйт" Демаркус Казинс примет участие в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с "Торонто", сообщается в микроблоге ESPN в Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Энергетика
Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США
Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено вчера в 10:16
Авто
Названы самые выносливые японские модели автомобилей 90-х годов
Обновлено вчера в 22:00
Игры
В GOG началась летняя распродажа
Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
Что изменится в жизни россиян с июня 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в июне 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Камчатский почтальон похитила 2,5 млн рублей из пенсий
Общий ущерб, причиненный "Почте России" составил более 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с РФ
Отмечается, что в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Японию в июне Москва и Токио наращивают контакты в самых широких областях Глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что в российско-японских отношениях наметились положительные сдвиги, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28