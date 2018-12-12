Экономика

ЦБ сообщил о резком росте переводов с карты на карту
АБН
12:30

Центробанк сообщил о резком росте количества переводов денежных средств с карты на карту. Релиз появился на сайте ЦБ в среду. С января по сентябрь общий объем таких переводов составил 19,2 млн рублей и превысил их сумму за весь прошлый год.
АБН12:30

Подробнее о событии

Не хватает ни наличных, ни безналичных

Коммерсантъ15:04

ЦБ сообщил о стремительном росте числа переводов денег с карты на карту

Ведомости11:46

ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту

РБК09:56

ЦБ сообщил о резком росте объёма переводов в РФ денег с карты на карту

Говорит Москва11:51

Центробанк зафиксировал рост популярности безналичных платежей в России

REGNUM08:45

ЦБ: карточные переводы россиян превысили 19 трлн рублей

News.ru05:04

Более 19 трлн руб. в январе-сентябре перевели с карты на карту физлица в России

Агентство Москва04:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Экономика

Скважины вместо заводов: за счет чего растет российская экономика

Росстат повысил оценку роста ВВП в третьем квартале: за июль—сентябрь российская экономика выросла не на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, как ведомство сообщало ранее, а на 1,5%. С чем связан пересмотр, Росстат напрямую не объясняет, а прошлая оценка роста ВВП приводилась без детальной разбивки его источников.
Обновлено в 11:48
Финансы

ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.
Обновлено в 09:31
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено вчера в 17:27
Энергетика

«Газпром нефть» купила долю в КХЛ

В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено в 11:23
Экономика

Участники ВОВ получат выплату ко Дню Победы

Обновлено в 10:58
Экономика

Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово

Домодедово без полосы ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово", подконтрольное Росавиации, расторгло договоры с подрядчиком, Строительным управлением № 1, на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту и сопутствующей аэродромной инфраструктуры — перрона и рулежных дорожек.
Обновлено в 07:42
Экономика

Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит»

Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».
Обновлено в 09:58
Экономика

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей

В апреле господин Медведев подписывал распоряжение об увеличении уставного капитала "РЖД" на 25 млрд руб. Тогда деньги направлялись, помимо прочего, на на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Обновлено в 08:55
Экономика

Бизнес попросил о переходном периоде при введении маркировки табака

Производители сигарет и ритейлеры просят о переходном периоде при введении в РФ обязательной маркировки табачных изделий, в течение которого продукция без маркировки успела бы "вымыться" с рынка.
Обновлено в 11:51
Экономика

В ОЭСР увязали пенсионный возраст и продолжительность жизни

В ОЭСР увязали пенсионный возраст и продолжительность жизни Возраст выхода на пенсию мог бы варьироваться с продолжительностью жизни для разных слоев населения — такой подход предложили аналитики ОЭСР в докладе о перспективах развития пенсионных систем.
Обновлено в 17:56
Экономика

МЭР оценит экономическую выгоду строительства новых ВСМ

Минэкономразвития России оценивает эффективность строительства железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) по направлениям Москва — Санкт-Петербург и Москва — Казань.
Обновлено в 08:03
Экономика

Премьер-министр Испании объявил о повышении МРОТ на 22% в 2019 году

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о повышении минимального размера оплаты труда на 22% с 736 до 900 евро, сообщает в среду BBC News.
Обновлено в 18:24
Экономика

Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России в незаконном обороте находятся меховые изделия на сумму почти 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:59
Финансы

Обвал рубля спасет российскую экономику

Аналитики Bank of America Merrill Lynch пришли к выводу, что российская экономика сможет расти в 2019 году при условии слабого рубля и нефти по 100 долларов.
Обновлено в 08:33
Энергетика

«Газпром нефть» ныряет в Красное море

«Газпром нефть» может войти в проект изучения блока 13 в Судане на шельфе Красного моря, следует из протокола российско-суданской межправкомиссии.
Обновлено в 13:11
Главное