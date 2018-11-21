"Несмотря на широкую корреспондентскую сеть и рост объемов расчетов в национальных валютах, есть круг проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", - сказал Данилов в ходе конференции "Российский рынок капитала".

ЦБ сообщил о проблемах в работе с китайскими банками из-за санкций

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Экономика Экономика Набиуллина: ЦБ может вернуться к снижению ставки в конце 2019 года Центробанк РФ сможет вернуться к снижению ключевой ставки уже в конце 2019 года.

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Финансы Финансы Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов среды Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря наметившейся позитивной коррекции нефтяных цен.

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Энергетика Энергетика «Газпром» сократил инвестиции в «Северный поток-2» на 2018 год Согласно материалам российского газового холдинга, в 2018 году «Газпром» планирует инвестировать в проект газопровода «Сила Сибири» 219,038 млрд руб. (против 217,988 млрд руб. в прежней версии).

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