Экономика

ЦБ сообщил о потере 500 тысяч предпенсионеров на рынке трудаГазета.Ru вчера в 21:30

Уточняется, что речь идет о нехватке 476 тысяч работников в первом случае, а во втором - 129 тысяч. Согласно материалу, некоторые россияне также жалуются на потерю работы из-за достижения ими предпенсионного возраста.
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с чего всё началось

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.
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