Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматыРИА Новости 05:31
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новости07:40
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Происшествия
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани
Обновлено в 05:22
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Политика
Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты
«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Общество
В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд
В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Футбол
«Рубин» арендовал Маркова у «Динамо»
Обновлено в 09:41
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Политика
Зеленский представил нового донецкого главу на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС
У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Футбол
Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года
Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика
Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции
Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.
Обновлено в 07:02
Происшествия
У Красной площади столкнулись два туристических автобуса
На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 10:12
Футбол
ЦСКА проведет товарищеский матч с «Рубином» без зрителей
Московский ЦСКА проведет товарищеский матч с казанским «Рубином» 9 июля. Встреча состоится на тренировочной базе армейцев в Ватутинках.
Обновлено в 09:37
Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций
Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных стран — членов Евросоюза».
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Обновлено вчера в 14:19
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено в 09:30
Футбол
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Обвиняемые в поджоге петербургской редакции ФАН получили штрафы
В пятницу, 5 июля, Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Васильева, Василия Кирсанова, Вадима Лифшица и Аркадия Орлова.
Обновлено в 09:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Туанзебе
"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт с защитником Акселем Туанзебе, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 08:06
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09