Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматыРИА Новости 05:31

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак
 в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.
РИА Новости07:40

Подробнее о событии

В России выявлена новая схема хищения денег с помощью банкоматов

Банки.ру09:30

Найден новый способ мошенничества через банкоматы

Газета.Ru10:50

В ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через банкоматы

РИА Новости07:40

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

ТАСС05:49

ЦБ описал новый вид мошенничества при переводе средств через банкомат

РБК05:36

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

RT на русском05:08

Банк России рассказал о новом способе хищения денег из банкоматов

Российская газета04:50
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:03, Вашингтон
Происшествия

Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани

Обновлено в 05:22
Политика

«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Политика

Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты

«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Футбол

«Рубин» арендовал Маркова у «Динамо»

Обновлено в 09:41
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Политика

Зеленский представил нового донецкого главу на русском языке

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Футбол

Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года

Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика

Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции

Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.
Обновлено в 07:02
Происшествия

У Красной площади столкнулись два туристических автобуса

На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» подходят к Суперкубку с серьезными проблемами

Обновлено в 10:19
Футбол

ЦСКА проведет товарищеский матч с «Рубином» без зрителей

Московский ЦСКА проведет товарищеский матч с казанским «Рубином» 9 июля. Встреча состоится на тренировочной базе армейцев в Ватутинках.
Обновлено в 09:37
Политика

В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций

Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных стран — членов Евросоюза».
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом

Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Футбол

«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»

Обновлено вчера в 14:19
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено в 09:30
Футбол

Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Обвиняемые в поджоге петербургской редакции ФАН получили штрафы

В пятницу, 5 июля, Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Васильева, Василия Кирсанова, Вадима Лифшица и Аркадия Орлова.
Обновлено в 09:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Туанзебе

"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт с защитником Акселем Туанзебе, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 08:06
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
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