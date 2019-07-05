Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматыРИА Новости 05:31

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак
 в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.
РИА Новости07:40

Подробнее о событии

В России выявлена новая схема хищения денег с помощью банкоматов

Банки.ру09:30

Найден новый способ мошенничества через банкоматы

Газета.Ru10:50

В ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через банкоматы

РИА Новости07:40

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

ТАСС05:49

ЦБ описал новый вид мошенничества при переводе средств через банкомат

РБК05:36

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

RT на русском05:08

Банк России рассказал о новом способе хищения денег из банкоматов

Российская газета04:50
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Происшествия

В Черном море перевернулся катер, есть погибшие

Обновлено в 14:40
Политика

В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Музыка

Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»

Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Политика

Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина

Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова

Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Пойманного на госизмене помощника полпреда президента арестовали

Обновлено в 09:24
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Спорт

Сестры Аверины бросили вызов Алине Загитовой, открыв бутылку булавой

Гимнастки Арина и Дина Аверины приняли участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge с открыванием бутылки всеми доступными способами.
Обновлено в 12:50
Хоккей

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич подал на арбитраж

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подал заявку на арбитраж, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Колин Стивенсон.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве пострадал один человек

Обновлено в 10:11
Происшествия

По закону о наказании лидеров ОПГ возбудили второе уголовное дело

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по кличке Бончо, которого обвиняют в занятии руководящих должностей в преступной иерархии, оно стало вторым в России после ужесточения статьи 210.1 Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Пьяный мужчина обстрелял женщин за отказ от интима

В Москве нетрезвый мужчина обстрелял женщин, прогуливающихся по Минской улице.
Обновлено в 15:26
Политика

Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария

Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Обновлено в 15:15
Общество

Новая оптическая иллюзия поразила интернет

Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию. На фотографии молодой человек со смартфоном в руках парит в воздухе над землей.
Обновлено в 14:56
Гаджеты

Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Обновлено в 14:27
Общество

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Травмированную в Ингушетии девочку доставили в Москву

Обновлено в 14:58
Политика

В России повысят оклады военнослужащим и полицейским

С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини

Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено в 15:30
Общество

Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Авто

«АвтоВАЗ» возобновил производство

Обновлено в 05:54
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Здоровье

В России вырос спрос на сердечно-сосудистые препараты

Продажи лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний поднялись в России.
Обновлено в 13:21
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Политика

Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17

Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол

«Норвич» арендовал Ферманна у «Шальке»

Голкипер Ральф Ферманн перешел из "Шальке" в "Норвич" по арендному соглашению, сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено в 14:08
Политика

Глава ВЦИОМ описал образ возможного преемника Путина

Как писало «URA.RU», ранее Путин, отвечая на вопрос газеты Financial Times, заявил, что долгое время думает о возможном преемнике.
Обновлено в 07:41
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