Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматыРИА Новости 05:31
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новости07:40
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Происшествия
В Черном море перевернулся катер, есть погибшие
Обновлено в 14:40
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Политика
Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина
Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова
Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Спорт
Сестры Аверины бросили вызов Алине Загитовой, открыв бутылку булавой
Гимнастки Арина и Дина Аверины приняли участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge с открыванием бутылки всеми доступными способами.
Обновлено в 12:50
Хоккей
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич подал на арбитраж
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подал заявку на арбитраж, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Колин Стивенсон.
Обновлено в 12:50
Происшествия
По закону о наказании лидеров ОПГ возбудили второе уголовное дело
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по кличке Бончо, которого обвиняют в занятии руководящих должностей в преступной иерархии, оно стало вторым в России после ужесточения статьи 210.1 Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Пьяный мужчина обстрелял женщин за отказ от интима
В Москве нетрезвый мужчина обстрелял женщин, прогуливающихся по Минской улице.
Обновлено в 15:26
Политика
Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария
Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Обновлено в 15:15
Общество
Новая оптическая иллюзия поразила интернет
Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию. На фотографии молодой человек со смартфоном в руках парит в воздухе над землей.
Обновлено в 14:56
Гаджеты
Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone
Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Обновлено в 14:27
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Травмированную в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 14:58
Политика
В России повысят оклады военнослужащим и полицейским
С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини
Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено в 15:30
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство
Обновлено в 05:54
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Здоровье
В России вырос спрос на сердечно-сосудистые препараты
Продажи лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний поднялись в России.
Обновлено в 13:21
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Политика
Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17
Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол
«Норвич» арендовал Ферманна у «Шальке»
Голкипер Ральф Ферманн перешел из "Шальке" в "Норвич" по арендному соглашению, сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено в 14:08
Политика
Глава ВЦИОМ описал образ возможного преемника Путина
Как писало «URA.RU», ранее Путин, отвечая на вопрос газеты Financial Times, заявил, что долгое время думает о возможном преемнике.
Обновлено в 07:41