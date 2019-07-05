Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматыРИА Новости 05:31
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новости07:40
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Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак оправдалась перед подписчиками за "голое" фото своего 3-летнего сына Платона.
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Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно в Петербурге
Напомним, что представители Министерства обороны России заявили, что подводники работали в районе Баренцева моря под грифом "секретно".
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Новая оптическая иллюзия поразила интернет
Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию. На фотографии молодой человек со смартфоном в руках парит в воздухе над землей.
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Здоровье
Названы провоцирующие преждевременное старение продукты
Западные эксперты в области медицины и здоровья назвали ряд продуктов питания, провоцирующих преждевременное старение организма человека.
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Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
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Политика
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Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к 9 годам колонии
Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазот» Владимира Махлая к 9 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
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Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич подал на арбитраж
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подал заявку на арбитраж, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Колин Стивенсон.
Обновлено в 12:50
Гаджеты
Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung»
Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).
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Политика
Кремль подтвердил уникальность врученной Путину медали
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уникальности врученной Путину медали.
Обновлено в 14:23
Футбол
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Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Авто
Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC
Японский автопроизводитель привез на Фестиваль скорости в Гудвуде предсерийный прототип своего нового Lexus LC Convertible.
Обновлено в 08:36
Футбол
«Ювентус» объявил о переходе Демираля
Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере защитника «Сассуоло» Мериха Демираля.
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Космос
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Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
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Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности
Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
Обновлено в 13:38
Музыка
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Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
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Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Политика
Зеленский назначил нового главу Донецкой облгосадминистрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко главой Донецкой областной государственной администрации.
Обновлено в 06:20
Общество
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Поставки видеокарт AMD Radeon VII давно прекращены
Со ссылкой на комментарии не менее двух партнёров AMD коллеги сообщают, что поставки видеокарт Radeon VII были прекращены почти через месяц после формального выхода этого продукта на рынок.
Обновлено в 07:51
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Гаджеты
Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone
Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43