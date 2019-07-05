с чего всё началось

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

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