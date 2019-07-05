Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматыРИА Новости вчера в 05:31
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новостивчера в 07:40
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Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Похитившую 23 миллиона рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
36-летнюю жительницу башкирского города Салават Луизу Хайруллину, подозреваемую в краже 23 миллионов рублей из кассы местного отделения Россельхозбанка, задержали в Казани.
Обновлено вчера в 02:53
Игры
Metacritic назвал лучшие игры первой половины 2019 года
Агрегатор Metacritic решил подвести промежуточные итоги 2019-го, взглянув на самые лучшие, по мнению критиков, игры первой половины года.
Обновлено вчера в 09:48
Футбол
Уткин – о Сутормине: «Зенит» должен получать любого игрока. И платить за него не обязательно»
Ведущий, журналист и блогер Василий Уткин саркастически отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит».
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
Спорные слова замглавкома ВКС вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Он посчитал, что летчикам не надо хорошо платить.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве
Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
Обновлено в 02:42
Политика
Володин предложил единороссам стать ближе к народу
Глава Госдумы по итогам конференции партии «Единая Россия» предложил спуститься с политического подиума и научиться разговаривать с людьми.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Франция начала экономить воду из-за угрозы засухи
Более 30 департаментов в центре и на юге Франции ввели ограничения на потребление водных ресурсов в связи с угрозой засухи.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Церемония прощания с подводниками проходит в Петербурге
На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга в субботу, 6 июля, проходит церемония прощания с подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:23
Экономика
Перечень товаров без НДС пересмотрят в России
Министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что кабинет министров может пересмотреть перечень импорта, не облагаемого НДС.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова поразила поклонников смелым образом
Слегка менялся только их цвет или оттенок. И тут актриса решила по-настоящему удивить своих поклонников.
Обновлено в 00:00
Общество
Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области
Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 03:50
Музыка
Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено вчера в 11:14
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Политика
В уральском полпредстве перестали отвечать на звонки после новостей о задержании Воробьева
Сотрудники аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова сразу после появления новостей о задержании Александра Воробьева перестали отвечать на телефонные звонки.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии
Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Футбол
«МЮ» может заплатить за Милинковича-Савича 100 миллионов евро
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может стать игроком «МЮ».
Обновлено в 04:03
Наука
Определена причина возникновения пятен водорослей в Атлантике
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике
Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Четыре тигра напали на дрессировщика и растерзали его
В итальянской провинции Бари четыре тигра убили дрессировщика во время репетиции циркового представления.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»
Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Политика
Партия Порошенко подготовила петицию против возвращения России в ПАСЕ
Партия "Европейская солидарность" во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко подготовила петицию против возвращения права голоса и участия делегации России в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01