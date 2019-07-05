Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматыРИА Новости вчера в 05:31
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новостивчера в 07:40
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Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Баскетбол
Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»
Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Авто
Названы самые популярные сайты для продажи автомобилей в России
Опросив россиян, эксперты «АвтоСТАТ» совместно с издательством «За рулем» назвали самые популярные сайты для продажи авто в нашей стране.
Обновлено в 03:27
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Политика
Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора
Обновлено вчера в 20:09
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Обновлено в 03:00
Политика
Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья
Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии
Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
Обновлено в 02:48
Экономика
Минфин: Регионам можно дать право определять ограничения на перевозку грузов на дорогах
Субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать весовые ограничения по грузоперевозкам на региональных дорогах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» разыграют «Суперкубок»: статистика встреч
Трофей разыгрывают с 2003 года между победителем Чемпионата России и Кубка России.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей
Обновлено вчера в 03:39
Общество
«Перед этим сортом ненависти потенциально уязвим любой человек»: авторская колонка о гомофобии
Наверное, кто-то думает, что я написала этот репортаж, чтобы потроллить людей, и буду сильно радоваться, что они злятся и каплют ядом в комментах.
Обновлено в 03:55
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Евгения Петросяна обойдется в 700 тысяч рублей, артистов из "Кривого зеркала" – 150-350 тысяч рублей, выпускников "Аншлага" – 200 – 400 тысяч рублей.
Обновлено в 01:45
Политика
Путин посмертно наградил моряков-подводников
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»
Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Названо лучшее оружие Первой мировой
Обновлено в 03:01
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине
Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП
Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова поразила поклонников смелым образом
Слегка менялся только их цвет или оттенок. И тут актриса решила по-настоящему удивить своих поклонников.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Калифорнии произошло второе за неделю мощное землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS).
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Звезду КВН выдвинут на пост сенатора от Калмыкии
По данным источника, врио главы республики Бату Хасиков выдвинет звезду юмористического шоу в Совет Федерации, где тот станет первым из тройки кандидатов на этот пост.
Обновлено в 01:51
Политика
Порошенко выругался в адрес блогера Шария
Пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая на митинге, нецензурно высказался в адрес Анатолия Шария после отмены регистрации блогера кандидатом на предстоящих внеочередных выборах в Раду.
Обновлено вчера в 18:20