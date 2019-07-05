Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматыРИА Новости вчера в 05:31

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак
 в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.
РИА Новостивчера в 07:40

Подробнее о событии

В России выявлена новая схема хищения денег с помощью банкоматов

Банки.рувчера в 09:30

Найден новый способ мошенничества через банкоматы

Газета.Ruвчера в 10:50

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

ТАССвчера в 05:49

В ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через банкоматы

РИА Новостивчера в 07:40

ЦБ описал новый вид мошенничества при переводе средств через банкомат

РБКвчера в 05:36

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

RT на русскомвчера в 05:08

Банк России рассказал о новом способе хищения денег из банкоматов

Российская газетавчера в 04:50
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:02, Вашингтон
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Баскетбол

Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»

Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Авто

Названы самые популярные сайты для продажи автомобилей в России

Опросив россиян, эксперты «АвтоСТАТ» совместно с издательством «За рулем» назвали самые популярные сайты для продажи авто в нашей стране.
Обновлено в 03:27
Единоборства

Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов

После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Политика

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора

Обновлено вчера в 20:09
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Политика

Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья

Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии

Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
Обновлено в 02:48
Экономика

Минфин: Регионам можно дать право определять ограничения на перевозку грузов на дорогах

Субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать весовые ограничения по грузоперевозкам на региональных дорогах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» разыграют «Суперкубок»: статистика встреч

Трофей разыгрывают с 2003 года между победителем Чемпионата России и Кубка России.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей

Обновлено вчера в 03:39
Общество

«Перед этим сортом ненависти потенциально уязвим любой человек»: авторская колонка о гомофобии

Наверное, кто-то думает, что я написала этот репортаж, чтобы потроллить людей, и буду сильно радоваться, что они злятся и каплют ядом в комментах.
Обновлено в 03:55
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Евгения Петросяна обойдется в 700 тысяч рублей, артистов из "Кривого зеркала" – 150-350 тысяч рублей, выпускников "Аншлага" – 200 – 400 тысяч рублей.
Обновлено в 01:45
Политика

Путин посмертно наградил моряков-подводников

Обновлено вчера в 05:29
Политика

Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»

Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Названо лучшее оружие Первой мировой

Обновлено в 03:01
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Политика

Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине

Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Культура

Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»

Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова поразила поклонников смелым образом

Слегка менялся только их цвет или оттенок. И тут актриса решила по-настоящему удивить своих поклонников.
Обновлено в 00:00
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Происшествия

В Калифорнии произошло второе за неделю мощное землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS).
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено вчера в 10:00
Политика

Звезду КВН выдвинут на пост сенатора от Калмыкии

По данным источника, врио главы республики Бату Хасиков выдвинет звезду юмористического шоу в Совет Федерации, где тот станет первым из тройки кандидатов на этот пост.
Обновлено в 01:51
Политика

Порошенко выругался в адрес блогера Шария

Пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая на митинге, нецензурно высказался в адрес Анатолия Шария после отмены регистрации блогера кандидатом на предстоящих внеочередных выборах в Раду.
Обновлено вчера в 18:20
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