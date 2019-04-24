Общество

С начала года ЦБ выявил 61 финансовую пирамидуВек 05:38

По словам главы департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, в I квартале была выявлена 61 финансовая пирамида.
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ЦБ: большинство финансовых пирамид обкатывают на Урале

URA.Ruвчера в 22:11

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ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

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ЦБ за первый квартал этого года выявил 61 финансовую пирамиду

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«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду

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ЦФО стал лидером по числу финансовых пирамид

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В Центробанке рассказали о подъеме криптовалютных финансовых пирамид

РЕН ТВвчера в 18:39
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Общество

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
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В Крыму отменят национальный роуминг

Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
Экономика

Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45%

Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:17
Происшествия

МВД завершило расследование «кокаинового дела»

МВД завершило расследование уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, об этом сообщил адвокат одного из фигурантов.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Российские следователи нашли еще двоих убийц летчика Пешкова в Сирии

Заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова добивается Следственный комитет России.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Политика

Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане

Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Происшествия

На Урале начальника отдела ГИБДД уволили после «пьяного» ДТП

Начальника ГИБДД Чебаркульского района Челябинской области уволили со службы после совершения ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности его руководителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 07:23
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Политика

СБУ сообщила о появлении на Украине «сепаратистских опросов»

Служба безопасности Украины (СБУ) обеспокоена появлением на Украине анонимных опросов, участникам которых предлагается ответить на вопрос о том, как они относятся к возможности выхода того или иной области из состава страны.
Обновлено в 05:59
Авто

Доля производства иномарок в РФ превысила 70%

Обновлено в 00:55
Политика

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Политика

За что прокуратура Китая арестовала экс-главу Интерпола

Китайская прокуратура арестовала бывшего главу Интерпола, а также экс-замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя.
Обновлено в 07:01
Политика

Виноделы Крыма предупредили о возможной остановке производства

Винодельческие предприятия Крыма могут остановить производство на длительный срок по причине дефицита винной бутылки.
Обновлено в 07:59
Политика

Поставки С-400 в Турцию начнутся в июле

Москва и Анкара договорились о частичной локализации производства зенитных ракетных систем в Турции Первые поставки зенитных ракетных систем С-400 в Турцию должны начаться в июле, передает Интерфакс со ссылкой на главу "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США

России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 05:50
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 07:43
Происшествия

Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше

Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.
Обновлено в 05:44
Космос

Спрайты в небе над Оклахомой: удивительные фотографии

Фотографии — Paul Smith Фотограф Пол Смит (Paul Smith) заснял спрайты во время бури в северо-западной части Оклахомы.
Обновлено вчера в 06:15
Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить

В прошлом году глава Минздрава сообщала, что в период с 2013-го по 2018 год россияне стали пить меньше на 80 процентов.
Обновлено в 07:40
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Россия усилит войска на западе и юге из-за активности НАТО

Из-за роста военной активности НАТО Россия усилила войска Западного и Южного военных округов за счет сокращения других своих группировок.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых

Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Обновлено в 07:19
Наука

Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

Обновлено в 07:31
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