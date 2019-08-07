Финансы
ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%ТАСС 09:13
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс поднялся на 7,7%.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в беседе с ФАН прокомментировала сообщение о том, что британская полиция не располагает доказательствами, чтобы предъявить властям России обвинения в связи с делом об отравлении в Солсбери.
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