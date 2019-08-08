Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс поднялся на 7,7%.

ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%

Армия и оружие Сеул увеличит выплаты Вашингтону за обеспечение своей безопасности Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Южная Корея согласилась на дальнейшее увеличение выплат США ради обеспечения своей безопасности за счёт военных Соединённых Штатов.

Общество Тайфун «Франциско» накроет Приморье уже 8 августа Согласно расчетам синоптиков, утром 8 августа "Франциско" выйдет к южным районам Приморского края и на сутки испортит погоду в регионе.

Происшествия Сторонники Атамбаева отбили атаку спецназа Сторонники экс-президента отбили атаку спецназа, которая началась несколько часов назад в селе Кой-Таш Чуйской области, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

Культура Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.

Политика Новый телефонный разговор. Зеленский позвонил Путину Сегодня, 7 августа, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным провел украинский лидер Владимир Зеленский.

Происшествия В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.

Спорт Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.

Политика В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.

Общество В парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль Meat&Beat В парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, говорится в среду, 7 августа, на сайте парка.

Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Политика Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.

Происшествия В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Здоровье Эксперт ВОЗ рассказал, можно ли получить рак легких от кальяна Одной из основных предотвратимых причин заболевания раком легких у человека является употребление табака.

Футбол «Галатасарай» завоевал Суперкубок Турции Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.

Общество Кому повезет больше всех в августе, по мнению астрологов Наибольшая же удача ждет Дев в делах любви. А кроме того, наконец-то будет достигнута полная гармония с собой и окружающим миром.

Политика WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.

Гаджеты Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10 Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.