Финансы
ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%ТАСС 09:13
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс поднялся на 7,7%.
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МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Луганск на переговоры о прекращении гражданской войны.
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Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
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Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
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Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
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Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав
Обновлено вчера в 07:34
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
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«Русенборг» в гостях обыграл «Марибор» в квалификации Лиги чемпионов
«Русенборг» в гостях нанес поражение «Марибору» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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БПЛА V-247 Vigilant Гражданские технологии - военным Генеральный директор компани Митч Снайдер отметил, что вооруженным силам, вероятно, понадобится модернизированный Nexus с большей "дальностью полета и большей полезной нагрузкой", но "когда у вас будет очень тихий самолет или конвертоплан, всегда будет возможность сделать из него военную версию".
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Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
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Россиянам могут разрешить иногда работать из дома
Ранее стало известно, что более половины (56,3%) россиян собираются продолжать работать после достижения пенсионного возраста.
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