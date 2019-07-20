Экономика

ЦБ сохранил поправки о запрете на покупку акций зарубежных компанийКоммерсантъ 14:35

Центробанк не стал удалять из текста законопроекта о категориях инвесторов поправки, запрещающие россиянам покупать акции зарубежных компаний, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию документа, подготовленную ко второму чтению в Госдуме.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
РБК05:00

Подробнее о событии

РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций

Ведомости11:58

ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами

Московский Комсомолец08:31

Россиянам запретят покупать акции иностранных компаний

News.ru05:48

Четыре инвестора Набиуллиной. Центробанк и брокеры борются за несуществующий рынок

Новая газета07:20

Названа дата запрета покупок акций иностранных компаний для россиян

DP.RU06:08

Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу

Lenta.ru06:33

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

РБК05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
Общество

Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка

Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом

Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено в 11:06
Космос

«Союз МС-13» пристыковался к МКС

«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

Подлодку «Новороссийск» покажут гостям Дня ВМФ в Севастополе

В Севастополе 28 июля начнется праздник, посвященный Дню Военно-морского флота.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым

Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовиками

Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что в результате обстрела Первомайска в субботу погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей.
Обновлено в 20:25
Экономика

В Саратовской области стоимость квадратного метра жилья за год выросла на 4,31%

Аналитики сайта «Авито» выяснили, что в Саратовской области стоимость квадратного метра выросла на 4,31% за год и в июне составила 34571 рубль, в то время как по России цена увеличилась на 11%, до 70360 рублей.
Обновлено в 02:02
Футбол

Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Футбол

ЦСКА нанес поражение «Оренбургу», Акинфеев спас команду

Обновлено в 14:09
Происшествия

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Наука

Рентген повышает риск возникновения рака

В настоящий момент не изучены до конца риски рентгена и компьютерной томографии, и исследования учёных способствуют лучшему пониманию степени влияния низких доз радиации на здоровье человека.
Обновлено в 10:19
Общество

Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику

Голландская авиакомпания KLM извинилась за гомофобную политику.
Обновлено в 03:50
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Политика

Зеленский показал на видео ржавую «Украину»

Обновлено в 18:52
Политика

В НАТО призвали Иран освободить британский танкер

В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес

Дочь Василисы Володиной выросла ее копией

Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Наука

Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу

Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено в 06:24
Политика

Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС

Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

Обновлено в 15:43
Здоровье

Медики заявили о скрытых опасностях твердого сыра

Обновлено в 14:03
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Космос

Работа навигационной системы Galileo возобновлена

Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено 18 июля в 04:47
Политика

Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Музыка

Группа Metallica выступит в «Лужниках»

Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired.
Обновлено в 17:31
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес

Виктория Боня отказалась от ботокса

Обновлено в 18:36
Главное