Экономика
ЦБ сохранил поправки о запрете на покупку акций зарубежных компанийКоммерсантъ 14:35
Центробанк не стал удалять из текста законопроекта о категориях инвесторов поправки, запрещающие россиянам покупать акции зарубежных компаний, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию документа, подготовленную ко второму чтению в Госдуме.
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с чего всё началось
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).РБК05:00
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