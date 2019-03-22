ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,75% годовыхГазета.Ru 07:30

с чего всё началось

"Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых", — проинформировали в ЦБ. В Банке России подчеркнули, что в дальнейшем решение по этому показателю будет приниматься с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.

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Экономика Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус» Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

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Путешествия Черногория увеличила срок безвизового въезда для россиян Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней.

Происшествия Взрыв на китайском химзаводе попал на видео В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.

Происшествия Ростовский врач заявил об обострении гастрита у украинца Гриба Врач скорой помощи в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону заявил об обострении гастрита у украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, после оказания ему медицинской помощи суд продолжил заседание по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Происшествия Российские судьи уволились после оправдания полицейских Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.

Происшествия Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.

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Футбол В квалификационном матче ЧЕ Бельгия обыграла Россию со счетом 3:1 Квалификационный матч стал победным для бельгийцев, которые обыграли россиян со счетом 3:1. Игру принимала бельгийская сборная на столичном стадионе.

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